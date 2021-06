Dado que cada vez somos más exigentes con nuestra higiene bucal, muchas personas utilizan el irrigador dental para limpiar sus dientes y encías. De hecho, la inmensa mayoría de los dentistas recomiendan su uso. ¿Aún no tienes el tuyo?

Halitosis, caries, pérdida de piezas dentales... Nuestra boca está sometida a constantes amenazas y los métodos de limpieza tradicionales no bastan para ponerla totalmente a salvo. Contar con el mejor irrigador dental es justo lo que necesitas para eliminar la suciedad donde el cepillo o la seda dental no alcanzan.

El irrigador oral es un aparato que utiliza un chorro de agua a presión para limpiar aquellas partes de nuestra boca que resultan inaccesibles para el cepillo. Ciertamente, es un 50 % más eficaz que el hilo dental a la hora de combatir enfermedades bucodentales y placa bacteriana.

Es importante tener en cuenta que la irrigación oral no sustituye ni al cepillado ni al hilo dental. No obstante, constituye su mejor complemento, proporcionando una higiene profesional sin necesidad de acudir a un especialista.

Los irrigadores bucales se revelan particularmente efectivos en el caso de personas con ortodoncia, implantes dentales o prótesis fija. Además, resultan muy útiles para tratar problemas gingivales (gingivitis, periodontitis, piorrea, etc.), sarro y placa.

La irrigación bucodental se caracteriza por ser un proceso muy seguro y fácil de realizar, siempre y cuando se cuente con un buen aparato para ello. Si estás buscando el mejor irrigador dental en Amazon, no te puedes perder los modelos que analizamos a continuación. Todos ellos cuentan con excelentes valoraciones y, además, están en oferta. ¿Qué más se puede pedir?

Waterpik WP-563EU: el mejor irrigador dental para viaje

Si necesitas un irrigador dental portátil que puedas llevar contigo a todas partes, el Waterpik WP-563EU es lo que andas buscando. Ciertamente, sus reducidas dimensiones, su peso ligero (360 g) y su funcionamiento a batería lo hacen ideal para transportarlo cómodamente de un sitio a otro.

Este irrigador dental Waterpik es capaz de acabar con hasta el 99 % de la placa. Además, viene en un pack que incluye cuatro boquillas intercambiables para que puedan utilizarlo varias personas.

Lo que más nos gusta de este irrigador bucal es su funcionamiento inalámbrico. Cuenta con un sistema de carga magnética que solo tarda 4 horas en cargar por completo la batería, siendo capaz de aguantar hasta una semana de uso ininterrumpido con una sola carga. Por otra parte, su depósito de agua (207 ml) le confiere una autonomía de 45 segundos.

Este irrigador cuenta con tres niveles de presión, siendo muy fácil ajustar el mismo con solo pulsar un botón. Mención especial merece su completa gama de accesorios, ya que incluye cargador magnético con bolsa de transporte, estuche y tapones de viaje, estuche para boquillas, así como puntas especiales para limpiar prótesis y ortodoncias.

Si todavía eres de los que piensa que este tipo de dispositivos son demasiado caros, es porque no conoces la rebaja del 26 %, de este irrigador dental Waterpik. ¿Cómo es que todavía no le has echado el guante?

Waterpik WP-663EU Aquarius: uno de los irrigadores bucales más vendidos de Amazon

El WP-663EU Aquarius es uno de los irrigadores dentales Waterpik más populares. Sin duda, su potencia y múltiples ajustes hacen de él la mejor opción para los usuarios más exigentes.

El irrigador dental Waterpik WP-663EU presenta todas las funcionalidades necesarias para brindarte una limpieza de calidad profesional. Así lo demuestra su completísima colección de puntas (tres normales, una de cepillado, una busca placa, una de ortodoncia y una portátil). Otro tanto cabe decir de sus 10 ajustes de presión o de su gran depósito de agua (650 ml), gracias al cual podrás despreocuparte de rellenarlo durante varios días.

Un aspecto muy positivo de este irrigador dental es su práctico temporizador de 1 minuto que incluso hace una pausa tras 30 segundos de uso. También nos ha parecido todo un acierto sus múltiples modos de uso (hilo dental, cepillado y masaje de encías Hidro-Pulse).

El diseño de este irrigador dental pone la comodidad del usuario en el punto de mira. De hecho, se trata de un aparato muy manejable y dotado de controles sumamente intuitivos. Eso sí, conviene tener en cuenta que, a diferencia del modelo anterior, funciona conectado a la corriente eléctrica.

¿Sabías que estos días el irrigador dental Waterpik WP-663EU Aquarius tiene un descuento del 26 %? Si fuéramos tú, no dejaríamos pasar la oportunidad de hacernos con él. ¡Una oferta así no se encuentra todos los días!

Oral-B OxyJet: el irrigador dental más barato por su oferta

Muchos dentistas y usuarios consideran al Oral-B OxyJet como el mejor irrigador dental del mercado. De hecho, se trata de un modelo muy versátil que trata nuestros dientes y encías con gran suavidad.

Este irrigador dental puede lanzar uno o múltiples chorros de agua a fin de eliminar la suciedad de los dientes y masajear las encías. Además, puedes utilizarlo con tu colutorio habitual para potenciar al máximo su poder desinfectante.

Lo que más nos gusta de este irrigador oral es su innovadora tecnología, que añade al agua microburbujas de aire purificado con el fin de llevar tu higiene bucodental al siguiente nivel. También merece la pena reseñar sus cinco niveles de presión, con los que podremos adaptarlo a nuestras preferencias y necesidades.

Como es habitual en este tipo de dispositivos, este irrigador bucal destaca por su facilidad de uso (solo es necesario seguir cuatro simples pasos). Ello, unido a los cuatro cabezales Oxyjet que incluye, lo convierte en un dispositivo apto para toda la familia.

Desde luego, este modelo de Oral B es el mejor irrigador dental en lo que a suavidad se refiere. En consecuencia, resulta especialmente indicado para personas que sufren de hipersensibilidad en los dientes o encías.

En estos momentos, la del Oral-B OxyJet es una de las mayores ofertas que encontrarás en un irrigador dental de Amazon. Y es que ahora puedes conseguirlo por un 41 % menos de su precio habitual. ¿En serio vas a perderte este chollo?

