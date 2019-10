iPhone 6, 7 y 8: por qué merece la pena seguir comprando estos modelos

He pasado de un iPhone 5s a este iPhone 7. El cambio es espectacular, sobretodo y como es evidente en cuanto a la pantalla. Es casi el doble, ahora ya no tengo que pegarme a la pantalla para ver y leer. Yo me limito a hablar a efectos prácticos, no entro en tecnicismos, soy muy contrario al tener que pagar más simplemente por tener lo último, unas pequeñas mejoras y esteticismos más llamativos. He comprado este móvil sencillamente porque necesitaba un cambio, he tenido mi 5s durante años y siempre me ha ido perfecto. Físicamente sigue perfecto, pero en cuanto a software el pobre va quedando limitado y después de como digo, 5 años, está más que amortizado. Compré este otro iPhone sencillamente por dos motivos: durabilidad e interfaz.