Crea tu templo PS4 con un soporte vertical para todos sus accesorios

Mando PS4 Dualshock, cascos, gafas de realidad virtual, mandos PlayStation Move, cables y otros accesorios son los elementos más comunes que acompañan a cualquier aficionado de PlayStation durante sus frenéticas partidas y que pueden colocar de una forma ordenada en el soporte para PS4.

Con un soporte vertical de PS4 ganarás en organización, teniendo a mano todos los accesorios de videoconsola y obteniendo una mayor seguridad y protección que evite de golpes, daños o caídas a estos y a tu consola. Además, el soporte vertical no solo mejora estética y visualmente la estancia al tenerlo todo ordenado, sino que también incluye ventiladores para mejorar la refrigeración y el rendimiento de la PS4 y suministra carga a todos tus mandos y dispositivos.

Conoce más a fondo el soporte vertical de carga y visualización para PlayStation VR y otros accesorios de DACCKIT y consigue que tus ratos de diversión frente al televisor sean mucho más cómodos y agradables.

Comprar

DACCKIT - Soporte vertical de carga y visualización para Playstation VR y controles PS4

Las gafas VR de PS4 junto a los controles de PlayStation Move marcaron un antes y un después en la consola nipona en cuanto a realidad virtual respecta. Estos dos accesorios consiguen sumergirte en una experiencia mucho más realista y te permiten conocer de cerca tus videojuegos favoritos mejorando la jugabilidad gracias a su inmersión total.

Al ser dos dispositivos con alta calidad técnica, suelen ser muy costosos en comparación con otros accesorios de videoconsolas. Para conseguir una mayor seguridad, el soporte vertical se posiciona como nuestro fiel aliado frente a las caídas inesperadas y a los golpes ocasionados por algún que otro despiste durante el juego. Acomoda dos mandos PlayStation Move y tus gafas VR y despreocúpate porque se puedan romper.

El soporte DACCKIT también admite colocar en su base cascos y dos mandos Dualshock 4, encajando a la perfección y siendo prácticamente nula la posibilidad de que se desplacen y se muevan repentinamente.

Podemos afirmar que este soporte vertical no solo funciona como un “almacén” de accesorios, sino que también es capaz de mejorar el rendimiento de la consola y suministrar carga a los accesorios, haciéndonos la vida mucho más fácil. Al incluir ventiladores el sistema de refrigeración de PlayStation 4 no se verá afectado de ninguna manera y el rendimiento no decaerá en ningún momento.

La estación de carga permite suministrar energíahasta a cinco accesorios a la vez, un punto muy a favor para todos los gamers que no quieren ver en su salón o en su habitación de juegos cables por todas partes.

Este práctico soporte vertical funciona con cualquier modelo de consola. Desde la PS4 normal o “fat” lanzada al mercado como la primera versión, hasta la PS4 Pro o la PS4 Slim, dos modelos mucho más actuales que siguen teniendo cabida en esta estación de carga y almacenaje de DACCKIT.

Mantén todos tus accesorios ordenados en tu salón o habitación y no vuelvas a preocuparte porque se puedan caer o romper mientras no los estás usando. Un accesorio ideal para tu PS4 que podrás utilizar también como base de carga. Actualmente lo encontramos a un precio de 58,41 euros.

Comprar