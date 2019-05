Los gadgets para correr y no sufrir este verano

El running está a la orden del día y la tecnología se pone a disposición del corredor para hacer de la actividad toda una experiencia: hay todo tipo de gadgets para correr que deberíamos conocer antes de empezar con nuestro entrenamiento.

Y es que cualquier estímulo positivo se agradece a la hora de realizar el esfuerzo que supone salir a entrenar todos los días, sobre todo cuando empieza a hacer calor.

Busca ese punto de empuje y motivación extra para practicar tu deporte favorito con estas propuestas de Amazon que hemos encontrado.

Medias de Compresión para deporte al aire libre VeloChampion

Este tipo de accesorios para runningevitan lesiones en las piernas al ofrecer una presión graduada de entre 20-30 mmHg (pudiendo usarse mientras corremos y una vez haya terminado el entrenamiento). Actúan como una capa adicional que permite estirar las paredes del músculo, logrando que tenga la compresión correspondiente para que los músculos se regeneren al favorecer el retorno venoso.

Las medias de compresión merecen la pena, sobre todo por el precio en oferta de 13,95 euros. Pero debes asegurarte de elegir la talla que se adapte correctamente a tus piernas.

Auriculares deportivos Sony MDRAS210B

Es muy recomendable escuchar música mientras haces running, ya que la práctica deportiva se te hará mucho más amena. Además, ayuda a mantener el ritmo deseado. Prueba diferentes tipos de música para encontrar aquella que te acompañará en cada momento en función de la velocidad que quieras llevar; verás como te ayuda.

Por este motivo, entre los gadgets para correr más comunes, tenemos auriculares running como este modelo de Sony que hemos seleccionado.

Se puede elegir en hasta 4 colores diferentes y son muy ligeros (solo pesan 12 gramos). La estructura se ha diseñado con un agarre cómodo para colocarlo alrededor del oído, evitando molestias. El cable tiene una extensión de 1,2m, perfecto para llegar al MP4 o al teléfono móvil. Por supuesto, son resistentes al sudor.

Y lo mejor de todo: están seleccionados por Amazon con un precio al 50% de su precio habitual, y pueden ser tuyos por sólo 11,00€.

MP3/MP4 para correr Victure

Si todavía no te has comprado un MP3 o MP4 para combinar con los auriculares, te recomendamos comprar el Victure por sus interesantes prestaciones. Sin duda es una alternativa a considerar si no quieres llevar tu teléfono móvil para evitar pérdidas o caídas innecesarias.

Por menos de 30 euros puedes tener este MP3 superventas de Amazon. Es compatible con Tecnología Bluetooth 4.1 (pudiéndose conectar con auriculares inalámbricos, o con cable), reproduce música MP3 + WMA, incluye memoria de 8GB (ampliable hasta a 64GB) y nos ofrece una autonomía de 30 horas de uso con una carga de 1.5 horas.

Y como valor añadido, incorpora la función del podómetro para que puedas monitorizar el desempeño de tu actividad.

Además, hasta tiene un agarre en forma de clip para que te sea más fácil de llevar.

Brazalete móvil Portholic

Pero si prefieres llevarte el teléfono móvil mientras corres y no quieres que se pueda caer por el camino, entonces te interesa hacerte este accesorio running.

Este brazalete se aferra fuerte a nuestro brazo para que podamos llevar el móvil sin sensaciones incómodas de traqueteo y perfectamente protegido. Dependiendo del tipo de terminal que tengamos, así como del tamaño de pantalla, elegiremos la opción correspondiente desde la ficha técnica.

Se ha diseñado con materiales de gran calidad (licra + neopreno), transpirables, absorbentes del sudor y resistentes a las sacudidas. Además, la tira se puede ajustar desde los 22 hasta los 51 cm.

Los precios, en función del tamaño, varían entre 7 y 12 euros.

Ahuyentador de perros Tucuman Aventura

El runner nunca sabe en qué momento se va a encontrar con un perro durante su entrenamiento, y los problemas que puedan surgir de este encuentro. Estamos cansado de dar noticias de deportistas atacados por perros sueltos.

Por ello, es recomendable hacerse con este tipo de gadget que le ayudará a estar más seguro. Emite un ligero sonido, con un radio de alcance de 10 metros, que hará que los perros se alejen. Cómodo de llevar, ligero, y por un precio de menos de 35 euros.

Con todos estos accesorios running ya estamos listos para salir a la calle. Hemos elegido los que mejor relación calidad precio tienen, por lo que te valdrá la pena invertir en ellos. Busca ese punto de motivación extra que te ayudará en tu entrenamiento.