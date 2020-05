La freidora Jata te permite ahorrar tiempo cocinando varios platos a la vez

¿Sartén o freidora? Muchos de nosotros nos hemos planteado esta pregunta más de una vez a la hora de invertir tiempo en la cocina friendo patatas, croquetas, filetes empanados o pescado, entre muchas otras recetas. Sin embargo, la respuesta es sencilla: la freidora eléctrica es más fácil de utilizar, más segura y cocina mejor y de una manera más uniforme los alimentos.

Si hasta ahora por motivos de espacio en la cocina no te has hecho con una freidora que sustituya a tu vieja sartén, has de saber que actualmente existen en el mercado modelos de freidoras pequeñas y compactas capaces de adaptarse a la cocina más reducida.

Si después de haber leído hasta aquí, te estás planteando comprar una freidora de Amazon, sigue leyendo nuestro artículo acerca de la freidora Jata, un modelo económico y de amplia capacidad con el que vas a poder cocinar tus mejores platos.

Jata - Freidora FR700, 2000 W, 4 litros, acero inoxidable

La freidora Jata FR700 es una freidora eléctrica potente, de gran capacidad, resistente y muy fácil de limpiar.

Su potencia de 2000 W te permite alcanzar una temperatura elevada en el interior de la freidora en poco tiempo, algo que se agradece cuando nos ponemos manos a la obra en cocina. Al estar hecha de acero inoxidable, consigue encajar a la perfección en todo tipo de diseños de cocinas, y además, es muy fácil de limpiar.

En la parte exterior disponemos de 2 asas laterales desde las que poder sujetar y mover la freidora a cualquier zona de la cocina sin necesidad de quemarnos, aunque aún siga caliente después de haberla usado. Desde el frontal, encontramos la regulación de temperatura y 2 indicadores con luces que nos avisarán cuando la freidora esté encendida y cuando el aceite haya alcanzado la temperatura óptima para cocinar.

Uno de los apartados más interesantes de la freidora es su capacidad. Con un volumen de 4 litros, admite toda clase de alimentos divididos en 2 cestas medianas (12,5 x 20 cm) o 1 grande (27 x 22 cm) si lo que quieres es cocinar una gran cantidad del mismo alimento.

Cabe resaltar que la freidora incluye la función “cool zone”, un sistema con el que vas a poder evitar que los sabores de los alimentos se mezclen a pesar de que los estés cocinando al mismo tiempo. Por ejemplo: si fríes empanadillas y varitas de merluza a la vez, el sabor no se verá alterado. Las 3 cestas están hechas de acero inoxidable.

En lo referente a la limpieza de este práctico electrodoméstico de cocina no tendrás que preocuparte por los restos de aceite o de grasa que se queden en su interior, ya que nos encontramos ante una freidora 100% desmontable y lavable, tanto cestillas como filtro. Vacía el interior de la freidora una vez que esté fría y límpiala cómodamente.

Como ha quedado demostrado, la freidora es un complemento ideal a tu cocina, el cual te ayuda a cocinar de una forma mucho más rápida y segura, ahorrando tiempo al preparar exquisitos platos para ti y tu familia. Actualmente encontramos la freidora Jata FR700 a un precio de 60,67 euros.

