Ya hay fecha de estreno para la segunda temporada Jack Ryan

El viernes 1 de noviembre de 2019 está marcado en la agenda de todos los fans de Jack Ryan como uno de los días más importantes de la serie. Y es que, la segunda temporada del famoso thriller de acción protagonizada por John Krasinski está, más que nunca, a la vuelta de la esquina.

Tom Clancy’s Jack Ryan, una de las series de más éxito de la plataforma Amazon Prime Video, regresa con una segunda temporada cargada de novedades. En ella, tras rastrear en la profunda jungla de Venezuela sobre un posible sospechoso cargamento de armas, el oficial de la CIA Jack Ryan pondrá rumbo a Sudamérica con el único objetivo de investigar sobre todo lo que rodea a este misterioso asunto. El presidente de Venezuela, ante el posible riesgo de ser desenmascarado ante el gobierno de los Estados Unidos, contraatacará a Jack y a todos los que le rodean, obligándoles a estos a embarcarse en una misión global a gran escala que los llevará a recorrer EE.UU., Rusia y Reino Unido, con el objetivo de detener al presidente y de restablecer la estabilidad de Venezuela.

Échale un vistazo al tráiler y no te pierdas ni un detalle de todo lo que nos espera en esta segunda temporada de Jack Ryan.

Un elenco a la altura de lo esperado

Paramount Television y Skydance Television, encargadas de la producción de la serie, serán las encargadas de estrenar en exclusiva para Amazon Prime Video esta segunda temporada de Tom Clancy’s Jack Ryan.

Además de John Krasinski en el papel de Jack, esta nueva temporada estará protagonizada por Wendell Pierce (The Wire), encarnando al personaje de Subdirector de Inteligencia de la CIA James Greer; la actriz sueca Noomi Rapace (Prometheus), dando vida a Harriet Harry Baumann; Michael Kelly (House of Cards) como Mike November y Jordi Mollà en el papel del dirigente venezolano. Completan el reparto técnico nombres como los de Graham Roland, Carlton Cus y Nazrin Choudhury entre otros guionistas, y Patricia Riggen y Daniel Sackheim como responsables de la dirección de la serie.

El personaje creado por el escritor estadounidense Tom Clancy, famoso por sus novelas de espionaje, puede presumir de haber sido renovado para una segunda temporada de la serie. Pero esto no acaba aquí. Amazon Prime Video, de la mano de Paramount Television y Skydance Television, ya preparan la tercera temporada de Tom Clancy’s Jack Ryan, prometiéndonos disfrutar de una aventura aún mayor con personajes desconocidos y paisajes fascinantes para nuestro protagonista.

