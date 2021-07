Aunque lo normal es que los cajones de la cocina guarden todo tipo de utensilios de cocina que muchas veces no utilizamos, lo cierto es que muchos de ellos son de gran utilidad para la elaboración de recetas. Utilizar un soplete para flamear el caramelo de una crema catalana, recurrir al afilador de cuchillos cuando estos han dejado de darnos su mejor versión, o usar una mandolina para cortar más rápido verduras de todo tipo, son solo algunos de los ejemplos de utensilios de cocina que, aunque parezcan inútiles a simple vista, pueden resultar de gran utilidad en tu día a día.

Por eso, si estás empezando a aficionarte a la cocina y a elaborar recetas y buscas una ayuda extra para cocinar tus platos, o simplemente te apasionan los utensilios de cocina, te recomendamos algunos de los mejores utensilios que no pueden faltar en la cocina de cualquier casa.

Soplete de cocina profesional Bearbro con llama ajustable y cierre de seguridad

El soplete de cocina es un pequeño utensilio muy eficaz a la hora de flamear, derretir, gratinar y tostar, tanto en platos dulces como en salados.

Este modelo de la marca Bearbro se convertirá en uno de tus mejores aliados entre los fogones, ayudándote a caramelizar azúcar, a glasear jamón más rápidamente y hasta a derretir queso. Su antorcha, con llama ajustable hasta una temperatura de 1300 ºC, cuenta con la potencia suficiente para poder sacarle el máximo partido a tus recetas. Para mayor seguridad, el soplete incorpora bloqueo de seguridad para evitar incendios accidentales.

Fácil de usar, cuerpo de metal duradero y resistente y agarre antideslizante para un mejor manejo son otras de sus características más llamativas. Actualmente se encuentra a un precio de 14,99 euros, un coste muy bajo si se tiene en cuenta su versatilidad, su seguridad y facilidad de uso.

Afilador de cuchillos 4 en 1 de WARSUN: antideslizante y de acero inoxidable

¿Cuántas veces te has propuesto llevar a afilar los cuchillos de tu cocina, pero por falta de tiempo nunca lo has hecho? Está comprobado que un cuchillo desafilado o mellado provoca muchos más accidentes en la cocina que un cuchillo totalmente afilado. Seguro, cómodo de usar y muy estable, así es el afilador de cuchillos 4 en 1 de WARSUN. Este modelo en concreto, gracias a sus 4 insertos para afilar, es un ejemplo de que no hace falta tener 4 herramientas distintas si una sola puede cumplir la función de todas. Elige si prefieres afilar cuchillos grandes, medianos, pequeños o tijeras de cocina.

En cuanto a su diseño, cuenta con una cómoda base antideslizante que, además de ser muy resistente, incorpora un agarre manual para conseguir mayor seguridad durante el afilado. Un mango ergonómico apto tanto para usuarios zurdos como para diestros. Podrás usar el afilador dentro o fuera de casa, en cualquier tipo de cocina y de encimeras (madera, piedra, vidrio…)

Para afilar los cuchillos o las tijeras tan solo debes colocarlos en la ranura de afilar y moverlos desde dentro hacia afuera varias veces. En cuestión de segundos las cuchillas estarán como nuevas y totalmente afiladas. Este polivalente afilador de cuchillos se encuentra disponible a un precio de 11,99 euros.

Molde para hamburguesas 3 en 1 antiadherente SCOBUTY

Si eres un apasionado de las hamburguesas y de la comida americana, pero no encuentras un filete de carne que se ajuste a tu pan con las proporciones perfectas, la solución está en hacerte con un molde de hamburguesa, una herramienta sencilla y eficaz con la que vas a poder trabajar tu propia carne picada y darle forma muy cómodamente.

Aunque creas que la hamburguesa perfecta no existe, no pensarás lo mismo al conocer este molde para prensar hamburguesas 3 en 1 de la marca SCOBUTY, capaz de darte hasta 3 tamaños distintos de burgers, tanto hamburguesas de carne como vegetarianas. También podrás incorporar entre filete y filete un poco de queso cheddar para conseguir un sabor más delicioso y una textura más cremosa.

El molde es pequeño, desmontable en 5 partes y fácil de llevar a cualquier barbacoa o reunión con amigos. Está fabricado en plástico resistente ABS antiadherente, apto para alimentos y libre de BPA. Tú eliges si prefieres cocinar la hamburguesa de tus sueños rellena de jalapeños, queso, champiñones o cualquier otro alimento que se te pase por la mente. El resultado será una carne mucho más grande, gruesa y jugosa. Este molde para hacer hamburguesas está a un precio de 14,99 euros.

Mandolina cortadora de acero inoxidable de la marca MILcea

La mandolina es uno de los mejores utensilios de cocina que puedes comprar, sobre todo si lo que buscas es trabajar mejor las verduras, pudiendo cortarlas en distintas formas y grosores con tan solo deslizarlas sobre las cuchillas.

Esta mandolina fabricada en acero inoxidable es todo lo que necesitas si eres un amante de las verduras. Tipo juliana, bastones, tipo paja, rejilla, o las clásicas rodajas, son algunos de los cortes que vas a poder hacer con esta mandolina, capaz de hacerte el trabajo más fácil y de salvarte de tener que estar varios minutos cortando verduras.

Prepara una lasaña de berenjenas en la mitad de tiempo o corta unas patatas panaderas en cuestión de segundos. Tan solo tendrás que preocuparte por tener cuidado de no cortarte con su cuchilla afilada. En cuanto a grosor, la mandolina admite distintos tamaños: 0-3 mm, 3-6 mm, 9 mm, juliana de 4,5 mm o de 9 mm.

Las posibilidades que ofrece una de las herramientas de cocina más útiles del mercado son casi infinitas, y lo mejor es que puedes hacerte con la mandolina cortadora de MILcea a un precio de 30,59 euros. ¿No te parece una ganga?

Después de conocer algunos de los utensilios de cocina menos conocidos, pero más recomendables, te animamos a que elijas el que aún no tengas en tu menaje de cocina o el que más útil te sea a la hora de usarlo. Estamos seguros de que tus recetas mejorarán y tus invitados quedarán encantados.