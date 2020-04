Yoga en casa: descubre la esterilla ecofriendly que mejorará tus chakras

En las últimas semanas entrenar desde casa se ha convertido en una práctica muy común para miles de usuarios. La imposibilidad de salir del hogar para correr o ir al gimnasio, ha provocado que muchos de nosotros busquemos maneras alternativas de desestresar el cuerpo y la mente.

La práctica de yoga es sin duda uno de los mejores ejercicios que podemos realizar sin movernos de casa y que nos ayudará a mejorar tanto física como mentalmente. Para ello, hacernos con una colchoneta de yoga desde la que empezar a practicar todas nuestras posturas favoritas es un paso esencial por el que debes pasar obligatoriamente.

No te pierdas una de las mejores esterillas de yoga y sigue leyendo nuestro artículo sobre la espectacular colchoneta ecofriendly de Liforme, una esterilla para yoga de Amazon que te dejará con la boca abierta:

Liforme - Esterilla ecológica de yoga, edición especial Gratitude

Liforme, especializada en la fabricación de esterillas de yoga y material de yoga, lleva más de 10 años postulando como una de las marcas líderes del sector, caracterizada por su conciencia con el medio ambiente y por la sostenibilidad en los materiales que componen todos tus productos.

El producto que hoy analizamos es una esterilla para yoga de edición limitada, en concreto, el modelo Gratitude, inspirado como su propio nombre indica en la gratitud y en el agradecimiento, dos pilares fundamentales en la cultura del yoga. Estos dos caracteres quedan reflejados en su inspirador diseño, mostrándonos una bonita flor de loto en el centro de la esterilla además de las rectas de alineación, un sistema patentado por Liforme que nos ayudará a conseguir mejores posturas y un equilibrio mejorado durante la práctica de la actividad física.

El material que compone la esterilla es 100% respetuoso con el medio ambiente, libre de PVC y recomendado para evitar alergias e irritaciones mientras trabajamos sobre ella. La tecnología Grip For Me de Liforme convierte a esta esterilla en una colchoneta antideslizante, de manera que no tendremos que preocuparnos porque la esterilla se mueva o se desplace mientras estamos sobre ella hasta en las situaciones más comunes que se nos puedan presentar (exceso de sudoración, humedad, etc.) Mejorarás en tus ejercicios y cómo no, en tus resultados.

En cuanto a dimensiones, la esterilla presenta un tamaño de 185 cm de largo x 68 cm de ancho x 4 mm de grosor, más que aceptables para la mayoría de las personas e incluso para aquellas que puedan presentar una estatura media-alta.

Liforme incluye de regalo con la esterilla una bolsa exclusiva para proteger la colchoneta y evitar que sufra daños allá a donde la llevemos.

Si la comparamos con un modelo clásico de esterilla de yoga, la Liforme sale como clara vencedora por diversos motivos. El primero de ellos son sus prácticos marcadores Align For Me, un método con el que podremos trabajar y mejorar la postura y la posición. Como segunda ventaja, destaca el material antideslizante, una función esencial para estos casos. Por último, Liforme es una compañía respetuosa con el medio ambiente y con materiales 100% ecológicos y biodegradables.

Practica tus sesiones de yoga en casa o en cualquier parte y hazte con la completísima esterilla Liforme edición exclusiva Gratitude.

