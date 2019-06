Ordena tu hogar con las mejores estanterías metálicas del mercado

Es lo que promete. Sirve como vestidor teniendo la suficiente resistencia para que no se mueva o esté inestable. Para montarlo es bastante sencillo, no hay ningún problema. Se puede colgar bastante ropa, hay parte para ropa colgada y otra para ropa doblada u otro tipo de objetos. Los estantes son rejillas por lo que no se podrían apoyar cosas muy pequeñas, ya que se colarían.