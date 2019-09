Cómo un electroestimulador puede ayudarte a mejorar tu rendimiento

Si quieres tonificar glúteos tienes que coger este, que es el específico porque lleva la forma ideal para tonificar esa parte del cuerpo. Recibes una caja con los elementos, la parte que se pega, la "maquinita" en sí, y el cargador, y unas ventosas de recambio. Cuando te lo pones, si te miras en el espejo puedes ver como tus glúteos se levantan, parecido a si contraes tus gluteos adrede.En el tiempo que lo llevo usando, creo que es un buen complemento. Lo combino con crema reductora y algo de ejercicio. No hace milagros, pero he logrado ganar un poco de firmeza, ya que con el poco tiempo que tengo adelgazaba pero seguía blanda. Me gusta.