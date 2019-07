Los siete drones con cámara más buscados del mercado

La primera impresión del drone me ha gustado mucho. Nunca había tenido un drone con cámara. El drone viene muy bien presentado. Me ha aportado mucha calidad. Cuenta con una aplicación gratuita para realizar fpv a través de wifi y también para poder controlar el drone con el móvil. El fpv sí que le he notado un ligerísimo retardo, pero controlar el drone con el móvil va perfecto. Sí que es verdad que controlarlo con el móvil me ha resultado más intuitivo, sobre todo a la hora de regular el drone y sacar fotos. El mando es muy cómodo y se siente bien en la mano. Engancha muy bien el móvil, pero le faltaría el poder regular la inclinación del dispositivo. El mando del gas está fijo en el centro, acostumbrado a que se mantenga fijo a bajo me resultó extraño pero me acostumbré enseguida. El mando presenta un botón de despegue y de aterrizaje que funciona muy bien. La batería dura unos 5-10 minutos depende de del uso que des. No presenta baterías universales, lo bueno es que se puede comprar baterías extras.