Los discos de vinilo que no pueden faltar en tu colección

El resurgir de los discos de vinilos en los últimos años ha provocado que sean muchos los sellos musicales los que hayan decidido centrarse en la comercialización de estos discos fonográficos.

El atractivo sonido que producen y la nostalgia que nos transporta a épocas pasadas ha llevado a que muchos de los amantes de la música se vean obligados a comenzar a coleccionar sus temas y álbumes favoritos en este tipo de formato.

Si eres un amante del disco de vinilo, a continuación, te recomendamos 5 grandes discos de vinilo que no pueden faltar en tu colección:

The Beatles - Sgt. Pepper’s Anniversary Edition

Considerado por muchos como el álbum más influyente de The Beatles en los últimos años, se presenta como un álbum compuesto por 13 canciones que son una auténtica obra de arte de finales de los 60. La psicodelia y el idealismo propio de la época inspiran a este vinilo Beatles con un conjunto de emblemáticos temas que te harán formar parte de la historia de la música. A Day In The Life o Lucy In The Sky With Diamonds son algunos de las canciones que no podrás parar de escuchar.

Te gusten o no los Beatles, este disco lo debes tener en casa Cliente Amazon

Michael Jackson - Thriller 25th Aniversario

Tras haber cumplido no hace mucho 35 años desde su lanzamiento, el disco más vendido de la historia logró superar los 100 millones de copias en todo el mundo. Sin duda, fue el disco que catapultó al estrellato a Michael Jackson y lo coronó como el Rey del Pop. Su productor, Quincy Jones, fue el encargado de ofrecernos temas que perduraran en el recuerdo: Thriller, The Girl Is Mine, Beat It o Billie Jean, entre otros. Un indispensable para tu colección.

Elvis Presley - Elvis: 30 #1 Hits

Una compilación que recoge los grandes éxitos de Elvis Presley que alcanzaron el número 1 en países de todo el mundo. Baila al ritmo de Jailhouse Rock o Burning Love y enamórate con Love Me Tender o Suspicious Minds. Ya seas o no amante del Rock, este recopilatorio de clásicos de El Rey será un vinilo que no podrás dejar de escuchar. Incluye 2 vinilos y todas las letras de las canciones.

Es sencillamente una maravilla. es muy completo, 2 vinilos por las 2 caras con un montón de canciones y clásicos de Elvis, ¡es una pasada! Cliente Amazon

Queen - Greatest Hits

Si eres fan de Freddie Mercury y su banda, este vinilo doble reúne los temas más famosos de la discografía Queen. Revive clásicos del rock que marcaron una época como Bohemian Rhapsody, Another One Bites The Dust, We Will Rock You y We Are The Champions. Un grupo que, a pesar del paso del tiempo, nunca pasará de moda.

The Black Keys - El Camino

De la mano de Vinyl LP, The Black Keys nos presenta su álbum El Camino, un vinilo del famoso dúo estadounidense de estilo Garage/Blues Rock que continúa con el éxito de Brothers. Dan Auerbach y Patrick Carney nos traen un disco cargado de ritmos frenéticos e inundado de optimismo como estado de ánimo. No podrás dejar de cantar y bailar.

Después de lograr el éxito comercial con "Brothers", The Black Keys lo culminan con "El Camino". Rock sencillo con claves de blues y mensajes simples pero contundentes. Cliente Amazon

