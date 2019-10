Los discos de vinilo que cualquier coleccionista debería tener

Los amantes de la música y de un clásico como son los discos de vinilo están de enhorabuena, ya que durante nada más y nada menos que 7 días, del 28 de octubre al 3 de noviembre de 2019, la plataforma estadounidense Amazon celebra con todos sus usuarios la semana del vinilo.

Ofertas, descuentos exclusivos, ediciones limitadas, vinilos firmados y las últimas novedades de todo lo que rodea al clásico disco negro, son algunas de las ventajas con las que Amazon pretende sorprender a todos los melómanos.

Si estás pensando en comprar discos de vinilo, a continuación, te recomendamos algunos discos de vinilo imprescindibles que no pueden faltar en tu colección:

The Cult - Sonic Temple 30Th Anniversary (Limited Edition)

Aprovechando el 30 aniversario del álbum Sonic Temple de la banda The Cult, Beggars Arkive/Everlasting Popstock nos sorprende con la publicación de Sonic Temple 30th Anniversary, una edición limitada compuesta por 3 vinilos, en los que encontraremos canciones inéditas y demos de la banda británica de hard rock.

Baila al ritmo de singles como Sun King, Fire Woman, Sweet Soul Sister o Edie (Ciao Baby) y emociónate con los temas de Sonic Temple, los cuales conformaron uno de los momentos más importantes para la banda en 1989.

Ahora puede ser tuyo con un 15% de descuento, a un precio de tan solo 94,85€.

George Harrison - All Things Must Pass (Limited Edition)

Si eres un seguidor acérrimo de George Harrison, ex componente de The Beatles, esta reedición limitada de triple vinilo, idéntica tanto en lista de canciones como en diseño, es todo un indispensable en tu colección de música.

Los estudios de Capitol y cintas master análogas originales son los principales responsables de obtener esta excepcional edición del vinilo original que fue publicado en 1970 por Apple Records, y que contaba con las participaciones de músicos de reconocido prestigio como Ringo Starr, Eric Clapton o Billy Preston entre muchos otros.

..."ALL THINGS MUST PASS" desde luego no, aunque lo diga el titulo. Desde que se editó en 1970 como primer álbum triple de la historia del ROCK, llegando en seguida al número uno en las listas americanas y británicas, se ha convertido en un disco "de culto", y si hubiera que quedarse solo con un disco de GEORGE, sin duda es este. Cliente Amazon

Prince - Originals (2Lp + Cd) Pack/Box set (Limited Edition)

Considerado por muchos como todo un icono del Pop y precursor de la música que años más tarde derivaría en techo y electro, el cantante Prince es todo un símbolo en la historia de la música.

Esta edición limitada, compuesta por 2 LP y un CD contiene 15 temas, 14 de ellos inéditos, con los que el cantante estadounidense nos muestra una serie de grabaciones dedicadas a artistas como Kenny Rogers, Sinead O’Connor o The Bangles. Únete al púrpura y revive los míticos años 80 con Originals y sorprendete con temas como los de la increíble versión original de Nothing Compares 2 U.

Desde que soy fan de Prince conocía está fadeta de escribir canciones y regalarla a otros grupos o amigos, firmadas por distintos nombres ya que la discográfica no le permitía sacar muchos discos a la vez y Prince siendo un genio tenía que crear componer, y lo que no sabemos de ELBY lo que tiene escondido, para sacar muchos discos después de muerto, este es un álbum de canciones que le ha dado a grupos o amigos pero grabadas por el, edición de lujo con libro CD vinilo y triple carpeta. Música ochentera y original de Prince. Una buena compra. Cliente Amazon

David Bowie -The ‘Mercury Demos (Boxed Set)

Se cumplen nada más y nada menos que 50 años de la publicación Space Oddity, el primer tema que catapultó al británico David Bowie al estrellato. Junto a él, otros temas como Janine, An Occasional Dream o I’m Not Quite conforman este box-set compuesto por un LP de 10 demos, dos hojas con fotografías, un Din A4 de Bowie y Hutch y notas escritas por M. Adams, es un vinilo de los que no pueden faltar en la colección de cualquier fan de la música rock.

Cerrar los ojos y parecer que David Bowie está en el salón de tu casa interpretándote estás maravillosas canciones. Presentación muy cuidada. Me ha encantado. Cliente Amazon

