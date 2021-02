La Amazon Gaming Week es el momento propicio para mejorar el almacenamiento de nuestro equipo. Desde el 15 hasta el 21 de febrero puedes conseguir los mejores discos duros externos y tarjetas de memoria a precios superrebajados.

Otra buena razón para mejorar tu ordenador durante estos días es que, a los descuentos de la Semana Gaming de Amazon, se une una interesante promoción de Mapfre. Así, si compras un disco duro externo y lo aseguras con MAPFRE, recibirás 10 € en cheques regalo de Amazon.

El software actual cada vez demanda mayor espacio de almacenamiento y más velocidad en el acceso a los datos. Por eso, los discos duros de gran capacidad se han convertido en un periférico imprescindible para todo tipo de usuarios.

Tanto el disco duro externo como la tarjeta de memoria permiten ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestro ordenador de forma sencilla e inmediata. De tamaño compacto y peso ligero, son ideales para llevar nuestros archivos allá donde los necesitemos.

Si estás pensando en comprar un disco duro externo en Amazon, no deberías pasar por alto la gran oportunidad que supone su Gaming Week. Para que puedas aprovecharla al máximo te hemos preparado una cuidada selección con algunos de sus mejores dispositivos de almacenamiento, entre los cuales hay descuentos que alcanzan el 53 %. ¡Corre antes de que se agoten!

Western Digital WDS500G2B0A Blue: un disco duro SSD líder en ventas y valoraciones

Este disco duro de 500 GB sobresale entre los demás modelos por diversas razones. Por un lado, es un auténtico peso pluma (solo pesa 37 g). Por otro lado, los usuarios de Amazon le dan una excelente puntuación: 4,8 sobre 5. Además, constituye la opción más económica de ampliar la capacidad de almacenamiento de nuestro equipo.

A pesar de ser un disco duro interno, el Western Digital WDS500G2B0A Blue resulta muy fácil y rápido de instalar, y es compatible con la inmensa mayoría de ordenadores PC y Mac con conectividad SATA.

El WDS500G2B0A Blue destaca por tener un funcionamiento silencioso y energéticamente eficiente. Además, ofrece una sobresaliente velocidad de lectura (560 MB/s) y escritura (530 MB/s), y su transferencia de datos es de 6 GB/s.

Western Digital My Book: un disco duro portátil extremadamente fácil de utilizar

El Western Digital My Book es un disco duro externo de sobremesa que nos brinda un espacio extra de 4 TB, lo cual nos vendrá genial para desahogar la memoria interna de nuestro equipo. Merece la pena destacar la velocidad que de su puerto USB 3.0 y la posibilidad de proteger nuestros datos mediante contraseña con cifrado de hardware.

Lo que más nos gusta de este disco duro compacto es la facilidad de uso derivada de su carácter plug-and-play. Además, resulta perfecto para hacer copias de seguridad de nuestros archivos más valiosos (tanto en Windows como en Apple).

WD Elements Desktop: el disco duro externo con mayor capacidad de almacenamiento

Si eres de los que exigen lo máximo a su disco duro portátil, el WD Elements Desktop tiene todo lo necesario para cumplir sobradamente tus expectativas. Cuenta con 18 TB de capacidad, por lo que, con él a tu lado, nunca volverás a quedarte corto de espacio.

Este disco duro externo comparte muchos aspectos con el anterior, tanto estéticos como funcionales (USB 2.0 y 3.0, plug-and-play, silencioso...). En particular, es importante tener en cuenta que ambos utilizan un disco HDD en vez de SSD, circunstancia que rebaja tanto su precio como su velocidad.

WD_BLACK P10 Game Drive: un disco duro portátil inspirado en Call of Duty Black Ops Cold War

Si hay un disco duro externo en Amazon especialmente pensado para gamers, ese es el WD_BLACK P10 Game Drive. Así, lo primero que nos llama la atención de él es el diseño de su carcasa metálica, cuyo grabado a láser homenajea al Call of Duty Black Ops Cold War. Además, viene con 1100 puntos para gastar en este mítico juego.

En cuanto a compatibilidad, no solo puede usarse con PC y Mac, sino también con PS4 y Xbox One. Por otra parte, tanto su capacidad (2 TB) como su velocidad (es un HDD a 140 MB/s) son perfectos para instalar las actualizaciones y juegos de Call of Duty.

SanDisk Extreme PRO: una de las tarjetas de memoria más vendidas de Amazon

No hay dispositivo de almacenamiento más compacto que una tarjeta de memoria. En este punto, la SanDisk Extreme PRO de 256 GB es una de las mejores que puedes conseguir en la Amazon Gaming Week, y con una rebaja del 53 %.

Uno de los aspectos más sobresalientes de esta tarjeta de memoria es su velocidad, ya que es capaz de alcanzar los 90 MB/s en disparos fotográficos y los 170 MB/s en la transferencia de datos. En particular, resulta perfecta para grabación de vídeo en 4K UHD, y cuenta con una clasificación U3 y V30.

Otro rasgo distintivo de la tarjeta de memoria SanDisk Extreme PRO es su enorme resistencia, hasta el punto de ser una auténtica memoria todoterreno. El fabricante afirma que es capaz de soportar todo tipo de condiciones extremas (agua, impactos, radiación, frío, calor…).

SanDisk Extreme PRO: el pendrive de última generación con mayor velocidad de lectura y escritura

No solo de discos duros externos y de tarjetas de memoria vive el gamer. Los pendrives también juegan un importante papel cuando se trata de almacenar datos de forma 100 % transportable y segura. Un buen ejemplo de ello es este SanDisk Extreme PRO de 1 TB.

El SanDisk Extreme PRO tiene todo lo que podemos pedirle a una memoria flash. De hecho, cuenta con una carcasa de aluminio ultra resistente y con un software de cifrado con el que mantendremos nuestros datos totalmente seguros.

Lo más destacable de esta memoria flash es su soberbia velocidad: permite 420 MB/s de lectura y 380 MB/s de escritura. Por esta razón lo vemos muy indicado para guardar fotos y vídeos de la máxima calidad sin que nada nos detenga.

