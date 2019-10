Por qué deberías renovar el monitor de tu PC

La imagen es genial, la resolucion, más que adecuada para un 24". No hace falta ir a un UHD con esa resolución. Lo uso para jugar (a ratos) y sobre todo para oficina (mail, PPTs, navegar). Lo tengo conectado a dos PCs, uno con una ATI Radeon 560, y a una NVidia 730 GT. Ningún problema, la luminosidad adecuada incluso con el sol. Quizá para jugar no sea lo más molón si quieres flicker free y una actualizacion FPS espectacular, pero vaya. Jugando al Diablo 3 a máxima resolucion, con todos los detalles que deja el juego no he visto nada raro.