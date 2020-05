Consejos para mantener en buen estado tu moto durante el estado de alarma

El número de conductores de moto ha aumentado en casi todas las ciudades en los últimos años y estos días de confinamiento una de las grandes dudas de estos conductores es si durante el estado de alarma se puede usar la moto para los desplazamientos. El Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo dice claramente que se puede coger la moto pero solo y exclusivamente para la realización de actividades esenciales como la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, la asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios o el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.

También este decreto permite la utilización de la moto para el retorno al lugar de residencia habitual, la asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables o el desplazamiento a entidades financieras y de seguros. Incluso cuando sea necesario por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Siempre con seguro de moto

Por eso es importante tener la moto siempre a punto y en perfecto estado por si tenemos que salir de casa para realizar algunas de estas actividades esenciales. Además, siempre hay que tener contratado y al día nuestro seguro de moto durante el estado de alarma. Los seguros responden y, por ello, si no tenemos, podemos asegurar una moto sin problemas. Las entidades aseguradoras han puesto en marcha planes de contingencia para garantizar siempre la atención a los clientes para prestarles servicio mientras que dure el estado de alarma.

Por otra parte, aunque no podamos o no vayamos a utilizar nuestra moto, debemos realizar el mantenimiento básico para que no se estropee al estar parada. También hay que mantener el seguro durante este periodo, aunque el vehículo esté parado, el seguro cubre al asegurado en caso de que sucediera algún percance en un garaje o en la calle. Por ejemplo, nos puede dar un golpe otro vehículo cuando esté haciendo maniobras para salir o para aparcar.

Cualquier conductor que tenga contratado un seguro de moto mantendrá todas las coberturas con total normalidad, aunque el Gobierno haya decretado el estado de alarma. Si este carece de seguro de moto, el conductor no estará cubierto y podrá tener graves problemas en caso de accidente.

Un buen mantenimiento

Como en cualquier momento del año, y como ya hemos comentado, el conductor debe realizar un buen mantenimiento de su moto. Por ejemplo, debe limpiar, secar y engrasar la cadena de la moto. También hay que realizar un buen mantenimiento y cuidado de los frenos y ajustar la presión de las ruedas.

Incluso debe comprobar el nivel de aceite antes de realizar cualquier trayecto por corto que sea. Aunque cada vez consumen menos aceite, hay que tenerlo controlado, sobre todo si llevamos bastante tiempo sin coger la moto.

La moto siempre a punto

Recuerda que la debes revisar por lo menos dos veces al mes si no la estás utilizando en estos días. Una moto a punto es un vehículo seguro. Además acuérdate que para la seguridad de los conductores durante el estado de alarma, cualquier desplazamiento por estas actividades permitidas en el Real Decreto debe hacerse siempre individualmente. Por lo tanto, no se puede llevar pasajero en la moto. La única excepción es que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

El Ministerio del Interior también tiene la potestad de cerrar la circulación en carreteras o ciertos tramos por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico. Incluso puede restringir el acceso de determinados vehículos en algunas calles por los mismos motivos.

En definitiva, durante el Estado de alarma recuerda que debes mantener tu moto siempre a punto y no debes olvidar realizar el mantenimiento aunque esté parada. En algún momento puedes necesitar tu moto y debes estar preparado y tener contratado el seguro para ese vehículo por si tuvieses algún accidente en nuestros traslados.