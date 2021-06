¿Quieres llevarte a casa una secadora AEG a precio de derribo? En ese caso, no puedes pasar por alto las grandes ofertas que las mismas tienen ahora en Amazon. Desde luego, equipar tu casa con los mejores electrodomésticos nunca salió tan barato.

La secadora de ropa lo tienen todo para hacerse imprescindibles. Así, no solo ahorra tiempo, sino que también aumenta la durabilidad de los tejidos. Además, resulta muy fácil de utilizar.

Para que puedas aprovechar al máximo las ofertas en secadoras AEG, te hemos preparado una selección con sus modelos más vendidos y mejor valorados. Todos ellos son de libre instalación y cuentan con bomba de calor para cuidar al máximo tu ropa. ¿Listo para elegir el tuyo?

Los electrodomésticos que aquí incluimos tienen motor inverter (máxima durabilidad y eficiencia energética) y tecnología DualSense (ajusta su funcionamiento al tipo de tejido). También destacan por su puerta XXL (facilita la carga y descarga de la colada) y por sus sensores inteligentes ProSense (ahorran tiempo, electricidad y agua en función del peso de la ropa).

AEG T8DEE862: la mejor secadora de ropa para proteger tus prendas delicadas

Si todavía sigues pensando que usar la secadora es malo para los tejidos es porque no conoces la AEG T8DEE862 de la Serie 8000. Ciertamente, se trata de uno de los modelos de esta marca que cuidan tus prendas con más esmero.

Lo primero que nos llama la atención de esta secadora AEG es su innovador sistema AbsoluteCare. El mismo consiste en la auto regulación tanto de la temperatura como de los movimientos del tambor. En consecuencia, la consideramos como un modelo ideal para aquellos que quieren cuidar al máximo los tejidos más delicados.

El aspecto más diferenciador entre este modelo y el que analizaremos a continuación es la puerta frontal. Así, la secadora AEG T8DEE862 incluye luz interior LED y puerta transparente para que podamos ver mejor el interior.

Otro aspecto que pone el cuidado de tus prendas en el punto de mira es el tambor ProTex. Su diseño de última generación protege al máximo tu ropa e, incluso, adapta su movimiento a las necesidades específicas de cada tejido (lana, seda, sintético, algodón, lino, etc.).

Al igual que sucede con el modelo que analizaremos a continuación, esta secadora de ropa presenta una gran capacidad (8 kg) y una óptima eficiencia energética (A+++). También tiene idénticos programas de secado y tecnologías SensiDry.

¿Sabías que este modelo tiene un 39 % de descuento? Desde luego, se trata de una oportunidad irresistible si estás buscando una secadora en oferta. Nosotros, de estar en tu lugar, aprovecharíamos este chollo ahora mismo.

AEG T7DBK860Z: la secadora en oferta más barata

El modelo AEG T7DBK860Z de la serie 7000 sobresale por su excelente relación calidad-precio. De hecho, es perfecto para aquellos que busquen una secadora AEG asequible y dotada de altas prestaciones.

Ciertamente, este modelo y el anterior son dos caras de una misma moneda, solo los separan diferencias sutiles. Tal es el caso de su diseño exterior, sus medidas y la serie de secadoras AEG a la que pertenecen. Es por ello que las características que vamos a examinar coinciden en ambos electrodomésticos.

Estas secadoras AEG han sido diseñadas para facilitarte la vida. Buena muestra de ello es su único filtro, el cual podremos extraer y limpiar de forma muy sencilla. Otro tanto cabe señalar de su tambor, capaz de reducir las arrugas y de impedir que encojan las prendas de lana.

La tecnología SensiDry que presentan estas secadoras de ropa resulta ideal para potenciar los efectos beneficiosos de la bomba de calor. Así, enseguida notaremos la eficacia de estos electrodomésticos a la hora de extraer la humedad de los tejidos. ¿Sabías que pueden hacerlo a la mitad de temperatura que los de otras marcas?

Dentro de los 8 programas que podemos seleccionar en el intuitivo panel LCD de esta secadora AEG, nos ha parecido especialmente útil su modalidad rápida. De hecho, merece la pena reseñar que este tiene una duración inferior a 59 minutos, siendo perfecto para nuestro ajetreado ritmo de vida.

Aunque esta secadora de ropa era ya de por sí el modelo más económico de nuestra selección, su precio resulta aún más económico debido a las rebajas de Amazon. Así, estos días puedes conseguirla un 15 % más barata. ¿Cómo es que aún no la has comprado?

AEG L8WEC162: el combinado de lavadora y secadora AEG que bate récords en ventas

No cabe duda de que contar con lavadora y secadora en un mismo electrodoméstico es una opción llena de ventajas, en especial si se trata de un modelo tan completo como el AEG L8WEC162. En particular, lo vemos muy recomendable para casas que no andan sobradas de espacio y donde, sobre todo en invierno, la ropa tarda mucho en secarse.

En su función de lavadora, este modelo cuenta con una enorme capacidad de 10 kg y un potente centrifugado de 1600 rpm. Por su parte, como secadora de ropa presenta una capacidad de 6 kg. Una de las cosas más destacables de este modelo es la posibilidad de utilizar ambas funciones de modo conjunto o por separado.

Como lavadora, este electrodoméstico cuenta con todo lo necesario para hacer las delicias de los usuarios más exigentes. Así, nos ha gustado mucho su tecnología ÖKOMix, que se encarga de premezclar detergente y el suavizante con agua antes de que lleguen a entrar en contacto. También nos han parecido grandes aciertos tanto su inicio diferido como su triple compartimento para el detergente.

En lo que respecta a sus distintos programas de funcionamiento, el de vapor es uno de los que hemos encontrado más prácticos (elimina arrugas y refresca los tejidos). Otro tanto cabe señalar de su programa NonStop ÖKOPower, capaz de lavar hasta 5 kg de ropa en tan solo 4 horas.

Con esta lavadora secadora AEG no solo ahorrarás espacio en casa, sino también dinero. Puedes hacerte con ella por un 11 % menos de su precio habitual. ¿A qué esperas para echarle el guante antes de que se acabe la oferta?