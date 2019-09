¿Por qué comprar un mini PC? Todas las ventajas que deberías conocer

Como siempre, cuando vas a comprar algo tienes que saber que función le quieres dar. En mi caso quería algo que me sirviera para cuando me voy a la casa de la playa para conectar Netflix, Amazon Prime Video....etc y ademas quería poder mirar mi correo o tener acceso al paquete office, ya que de vez en cuando tengo que dar algo de soporte en el trabajo. La opción estaba clara, ya que mi tele de la playa no es smart TV, pero si tiene puertos de conexión HDMI, así que me decante por este equipo que creo que son bastante versátiles y funcionales.