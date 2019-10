Cómo disfrutar del mejor café en casa

Funciona genial como no cabía otra opción. Hace un café riquísimo y no creo que sea necesario gastarse más dinero en una máquina más cara. La utilizo para los expresos y los cafés cortados y sale genial, hasta con una capa de crema. Te la mandan con una muestra de todos los cafés que puedes comprar y además me di de alta en Nespresso y pude utilizar sin ningún problema el bono canjeable que me daban en Amazon al comprarla para comprar cápsulas. Todo excelente, y el color rojo es precioso. Eso si, al ser pequeña, el depósito se te llenará rápido.