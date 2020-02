Dale la bienvenida a la Smart Security con la cámara de vigilancia Blink XT2

He quedado sorprendido por la calidad y funcionamiento de esta cámara. ¡Es mejor de cualquier otra que he probado! La app para mi móvil que viene con ello es espectacular, y almacena los clips de vídeo sin coste adicional. Puedes ajustar tanto las zonas como la sensibilidad del detector de movimiento. Tema que me ha venido muy bien, dado que la tengo instalada en el exterior, y con las tormentas estos días los árboles hacía que saltara. Ajustando las zonas para que solo detecte donde importa (la entrada al jardín) lo ha solucionado perfectamente.