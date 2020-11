Las claves para ponerte en forma en tu propia casa

Después del confinamiento hemos aprendido que no necesitamos ir al gimnasio para ponernos en forma. De hecho, nos basta con tener el equipamiento adecuado en casa (cinta de correr, bici estática, saco de boxeo, etc.) para darlo todo en nuestros entrenamientos.

¿Alguna vez has pensado en todas las ventajas de montarte tu propio gimnasio doméstico? Sin horarios que te limiten, sin pagar cuotas, sin compararte con los demás usuarios y sin tener que salir de casa cada vez que quieras entrenar. ¡Así da gusto hacer deporte!

Las máquinas de entrenamiento cada vez son más compactas, avanzadas y fáciles de utilizar. Por otra parte, compartir nuestros progresos en redes sociales y formar parte de las comunidades online dedicadas al entrenamiento nos mantiene altamente motivados para no perder el ritmo.

A consecuencia de todo ello, los aparatos de entrenamiento son uno de los regalos navideños más demandados este 2020. Con ellos y tu fuerza de voluntad podrás ponerte en forma sin necesidad de pisar el gimnasio. Los que hemos reunido en este artículo comparten lo poco que ocupan, su funcionamiento silencioso y sus prestaciones profesionales.

ISE SY-1001: una cinta de correr altamente fiable

Lo que más nos gusta de esta cinta de correr plegable es su robusta estructura y su funcionamiento intuitivo. Se trata de una máquina muy resistente y fácil de manejar. Su construcción cuida al máximo la seguridad del corredor, ofreciendo una óptima amortiguación y un práctico freno de emergencia.

El potente motor que posee esta cinta de correr ofrece una sensación de carrera totalmente natural. La completa gama de velocidades te vendrá genial para personalizar al máximo tus entrenamientos: desde 1 hasta 10 kilómetros por hora. Mención especial merece el confort proporcionado por las cinco capas que recubren la superficie de pisada.

Ultrasport F-Bike Advanced: tu bici estática por un precio irresistible

Si estás buscando una bici estática que incorpore la última tecnología para llevar tus entrenamientos al siguiente nivel, no deberías perderte este modelo de Ultrasport. En ella encontrarás todo lo necesario para bajar de peso, aumentar tu musculatura y mejorar tu rendimiento cardiovascular de forma tan sencilla como segura.

Fabricada con los materiales más sólidos, la bici estática plegable F-Bike es capaz de adaptarse a tu forma física como un guante gracias a sus 8 niveles de resistencia. En consecuencia, podrás aumentar progresivamente el nivel de tus entrenamientos a medida que vayas aumentando su uso.

Una de las cosas que más nos ha gustado de esta bicicleta estática es su panel de control LCD, a través del cual obtendrás una monitorización completa y muy precisa de tu actividad. Entre los parámetros que mide están las calorías, la velocidad, la distancia y el pulso.

PROIRON PRKCAS20K: el kit de musculación más completo

Este set de Proiron contiene todo lo que necesitas para desarrollar tu musculatura sin salir de casa. En él encontrarás un total de 12 discos (cuyo peso va desde los 0,5 hasta los 2,5 kg), dos asas para mancuernas y una barra extensible.

La calidad de estas mancuernas ha sido cuidada hasta el más mínimo detalle para reforzar tu seguridad: los discos están libres de materiales nocivos (como el plomo o el ftalato). Otro punto a su favor es que su colocación resulta rápida y sencilla.

Uno de los puntos que más destacan de este set de musculación es su diseño ergonómico, lo cual resulta muy de agradecer para aumentar el confort de los entrenamientos. Además de contar con mangos ergonómicos y amplia superficie de agarre, presenta una superficie antideslizante.

UKing: el saco de boxeo que necesitas para entrenarte como todo un profesional

Los sacos de boxeo con peana, como este de UKing, resultan perfectos para entrenarnos en casa sin necesidad de realizar ningún tipo de obra o instalación. Su versatilidad hace que podemos darle todo tipo de usos: desde fitness para perder peso hasta artes marciales, pasando por un punching ball antiestrés.

Lo que más destaca de este saco de boxeo es su sobresaliente diseño. El recubrimiento de cuero protege nuestras manos suavizando los golpes. La rápida oscilación 360º de su columna, por su parte, nos vendrá muy bien para mejorar nuestros reflejos. Además, su sólida base ofrece una estabilidad a prueba de bomba gracias a sus 12 ventosas reforzadas.

Lo recomiendo. Llegó con muchísima antelación y es justo como se describe. Cliente Amazon

YOLEO Homegym: el banco de pesas multifunción mejor valorado

Con este banco de pesas plegable podrás muscularte de forma integral en tu propia casa. Permite realizar todo tipo de ejercicios con o sin mancuernas, por lo que resulta uno de los aparatos de entrenamiento más polivalentes que puedes encontrar.

Las 7 posiciones regulables de su respaldo y su diseño confortable forman una combinación perfecta para que puedas adaptarlo a tu nivel físico desde el primer día. Otro aspecto destacable es la rotunda solidez que le proporciona su grueso marco de acero: un aspecto clave de cara a entrenar con total seguridad.

Los materiales empleados en este banco de pesas nos dice mucho de su carácter premium: funda de cuero PU de 5 capas y recubrimientos a base de suave y gruesa espuma. Con semejante equipo, nunca más volverá a darte pereza entrenar.

HOMCOM A91-079: la barra para dominadas más resistente y versátil

Esta barra para dominadas se atornilla discretamente en la pared para proporcionarte un espacio donde realizar entrenamientos de alta intensidad. En particular, este modelo nos ha encantado por la versatilidad que le brinda su triple orificio y por su gran resistencia, ya que puede aguantar hasta 150 kg de peso.

¿Alguna vez has pensado la cantidad de usos que tiene una barra de dominadas como esta de HOMCOM? Puedes utilizarla no solo para practicar pull up, sino también como soporte de un saco de boxeo, para entrenamientos TRX o para ponerle cuerdas de suspensión.

El hecho de que esta barra de dominadas pueda anclarse en la pared resulta muy útil para ahorrar el máximo espacio posible. Puedes colocarla en cualquier rincón de tu casa e incorporarle todos los accesorios que desees para expandir aún más sus posibilidades.

