Por qué los chromebooks y su chrome OS son la mejor alternativa en portátiles baratos

¿Necesitas un portátil económico, rápido y confiable para estudiar o trabajar? Entonces, quizás haya llegado el momento de apostar por un Chromebook. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre ellos.

Los Chromebooks son portátiles baratos que utilizan Chrome OS en vez de Windows. Actualmente las principales marcas de ordenadores apuestan por este tipo de equipos debido a su precio competitivo y a sus buenas prestaciones técnicas.

Chrome OS está basado en el navegador web del mismo nombre. Resulta, pues, perfecto para exprimir al máximo todos y cada uno de los servicios integrados en la nube. Así, puedes ampliar sus funciones a través de Google Play y desarrollar tus tareas del día a día con Google Docs o Gmail. Entre sus principales ventajas están:

Es un sistema operativo gratuito, que se actualiza automáticamente por internet , lo cual influye decisivamente a la hora de crear portátiles baratos.

, lo cual influye decisivamente a la hora de crear portátiles baratos. Es extremadamente ligero, estable y fácil de usar , por lo que sus requisitos técnicos son escasos.

, por lo que sus requisitos técnicos son escasos. Al estar libre de virus y malware, es el sistema operativo más seguro, por lo que resulta idóneo para entornos donde varias personas comparten un mismo equipo.

¿Eres de los que se pasa el día navegando por Internet, disfrutando del streaming y realizando tareas ofimáticas on cloud? En ese caso, no lo dudes: estos portátiles baratos son ideales para ti. Si el catálogo de aplicaciones de Google Play es más que suficiente para satisfacer tus necesidades, te aseguramos que no vas a echar de menos Windows o Linux.

Para que lo tengas aún más fácil a la hora de elegir el Chromebook perfecto para ti, hemos seleccionado los mejores modelos de Amazon. Todos ellos cuentan con un diseño esmerado e interesantes prestaciones.

CHUWI - LapBook Pro Chrome OS [Gris]

Lo primero que nos llama la atención de este Chromebook es su diseño ultracompacto: podrás llevarlo contigo a todas partes gracias a su ligereza (1,3 kg) y escaso grosor. El puerto tipo C nos parece muy práctico para cargar el portátil con un cable USB sin necesidad de cargador. Asimismo, nos ha gustado lo cómodo de usar que resulta su teclado, debido a su retroiluminación LED y a sus grandes teclas ergonómicamente diseñadas.

En lo que se refiere a potencia, el LapBook Pro es de esos portátiles baratos que saben exprimir cada euro que gastas en ellos. De hecho, cuenta con potente procesador de cuatro núcleos, 8 GB de RAM y un disco SSD de 256 GB que te permitirán darle los usos más versátiles. Así, se muestra muy fluido reproduciendo vídeos 4k en ultraalta definición.

Con el Wi-Fi de banda dual 2.4G / 5G y una batería capaz de aguantar 9 horas de uso ininterrumpido, no habrá nada que se te resista en tu día a día. Otro detalle destacable es lo bien que se ha optimizado el frontal para que la pantalla IPS de 14.1” FHD ocupe el 90 % de su espacio.

Simplemente el mejor ordenar calidad-precio que puedas comprar. Para ver series, estudiar e incluso jugar. ¡Me ha encantado! Cliente Amazon

Comprar

HP - Chromebook Convertible x360 14b-ca0000ns [Blanco]

La pantalla táctil IPS FHD de 14” y la posibilidad de girar las bisagras de este Chromebook hasta 360°, lo que te permite disfrutar de todas las ventajas de una tablet y de un portátil. Mención especial merece su panel antirreflectante, que facilita enormemente su uso en exteriores.

Hay varias cosas que nos llaman la atención de su diseño. La ausencia de ventilador ofrece un funcionamiento muy silencioso. El cuerpo metálico le aporta resistencia y elegancia a partes iguales. La incorporación de un soporte para lápiz óptico abre infinitas posibilidades al aprovechamiento de su pantalla táctil.

Su peso liviano y sus reducidas dimensiones hacen que llevar este Chromebook de un sitio a otro sea realmente fácil, más aún teniendo en cuenta su gran autonomía (10 horas y 45 minutos). Incluye webcam HD y micrófono para realizar tus videoconferencias de forma cómoda y simple.

Comprar

Acer - Chromebook Spin 713 - Portátil Táctil Convertible [Gris]

El Acer Spin 713 lo tiene todo para ser considerado un Chromebook de gama alta. Este convertible (pantalla táctil y rotación 360º) resulta perfecto para trabajar en multitarea de forma enormemente fluida, gracias a sus 8 GB de RAM y 128 GB de SSD.

La ratio de su monitor es de 3:2, lo cual ofrece una imagen un 18 % más grande que en los portátiles 16:9. En consecuencia, podrás trabajar de forma más cómoda sin necesidad de desplazarte por la pantalla.

Nos ha sorprendido gratamente la gran duración de su batería (10 horas) y la calidad de su pantalla (una IPS HD 13.5”). Asimismo, sus acabados premium en aluminio y Gorilla Glass le confieren una estética sofisticada y una gran durabilidad. De hecho, ha obtenido una certificación que acredita su resistencia de nivel militar MIL-STD-810G.

Al igual que el modelo anterior, resulta perfecto para las videoconferencias, ya que cuenta con webcam HD, doble micrófono y altavoces estéreo. También incluye entrada de lápiz Wacom, lo que expande enormemente sus posibilidades.

Comprar

ASUS - Chromebook Z1400CN-BV0306 [Plata]

Los acabados de este Chromebook Asus le brindan una apariencia premium. Su tapa de aluminio, su fino perfil (16,1 mm) y su ligerísimo peso (1,2 kg) recrean la estética de un portátil mucho más caro.

Otro detalle high class es su pantalla antirreflectante HD NanolEdge de 14″, que ocupa un 78 % del frontal debido a su finísimo bisel (5,8 mm). Asimismo, sus bisagras ofrecen una abertura de 180º y resultan extremadamente resistentes.

El hecho de contar con una pantalla multitáctil de 10 puntos acerca el uso de este portátil a la sencillez de una tablet, solo que más potente y de mayor tamaño. La respuesta ágil y precisa a nuestros dedos nos proporcionan una interacción plena y 100 % intuitiva.

A pesar de ser un portátil ultracompacto, es capaz de ofrecernos un sonido nítido, potente y muy rico en detalles, llegando, incluso, a superar a equipos de mayor tamaño.

Al igual que el Chromebook HP que analizamos antes, este modelo Asus cuenta con 4 GB de RAM y procesador Intel Celeron. Ello lo convierte en un portátil idóneo para desarrollar con gran agilidad las tareas básicas del trabajo.

Comprar