¿Quieres cambiar de móvil? Las ofertas más atractivas de teléfonos Xiaomi

Muy contento con la compra, sin duda. Yo diría que es el mejor móvil que he tenido, y no ha sido el más caro para nada. Va fluido, es muy intuitivo, no tiene holguras ni botones flojos ni nada por el estilo. Las fotos bastante bien, me las esperaba peor, pero muy bien en ese aspecto. Muchas opciones de edición y retoque. Sinceramente por ese precio no creo que haya otro móvil con las prestaciones que tiene éste.