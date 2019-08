Por qué es una buena idea tener una panificadora en casa

Pan baguette, sándwich, francés, de centeno, integral, y un largo etcétera son algunos de los muchos de tipos de panes que existen en el mercado. Sin embargo, aunque podamos ir a la panadería o al supermercado más próximo en busca de nuestra ración diaria de pan, esto no es comparable al resultado final y a la satisfacción que obtenemos al elaborar nuestra propiabarra de pan desde casa y con ingredientes frescos.

Adquirir una panificadora puede ser una idea muy recomendable, sobre todo, si además de elaborar un pan recién hecho queremos ahorrarnos el amasado y el ensuciar la cocina de harina y otros ingredientes.

Si estás pensando en comprar este útil electrodoméstico, te recomendamos 5 modelos imprescindibles de panificadoras para que puedas elaborar tu propio pan sin salir de casa:

Moulinex Pain Doré OW210130 - Panificadora 1Kg

Con una impresionante relación calidad-precio, esta panificadora Moulinex cuenta con 12 programas automáticos, 3 opciones de peso y 3 niveles de tostado. Muy fácil de limpiar y con cubeta antiadherente, no habrá pan casero, bizcocho o masa de pizza que se le resista.

Es una máquina excepcional. Me ayuda a hacer tanto panes del recetario que trae como mis propios panes Cliente Amazon

Moulinex OW610110 Home Baguette - Panificadora de 1650 W

Si eres amante del pan francés, esta Moulinex es una especialista en la elaboración de baguettes. Elabora deliciosas barras de pan de hasta 1,5 kg con sus 16 programas automáticos, o preparar hasta 8 mini baguettes en bandejas de dos tandas. Una panificadora de alta calidad, potente y capaz de ofrecernos resultados excelentes.

Princess 152006 - Panificadora completamente automática

La panificadora Princess dispone de 15 programas de coccióncon temporizador digital, para programar la elaboración de un pan a cualquier hora del día. Su pantalla fácil e intuitiva nos ayudará a elegir el tipo de pan que queremos hornear: integral, francés, sin gluten, dulce… Elabora también deliciosas mermeladas, yogures y pasteles.

Muy cómodo y fácil hacer pan. Es un aparato maravilloso. ¡Menudos panes! Cliente Amazon

IMETEC Zero Glu Panificadora, 920 W

No te quedes sin disfrutar de un rico pan de sándwich o de un crujiente panecillo con esta panificadora Zero Glu de Imetec. Elige entre sus 20 programas automáticos, entre ellos, sin gluten o dietéticos, y sigue las instrucciones de su recetario o da rienda suelta a tu imaginación. Añade los ingredientes, elige el programa y la panificadora Zero Glu se encargará del resto.

Clatronic BBA 3505 Panificadora programable

Prepara tu pan favorito de forma una forma fácil y automática. Un elemento indispensable en la cocina de todo amante del pan. Elige entre más de 8 tipos de panes (integral, de cebolla, de levadura, blanco clásico, siete semillas…) y sus 12 programas automáticos de horneado. La panificadora BBA 3505 nos da la opción de elegir el nivel de tostado de la masa, pudiendo además, elaborar panes de hasta 1 kg.

Estoy encantada con ella, llevo casi 2 meses y no he vuelto a comprar pan, ¡cuando le coges el truco sale un pan riquísimo! Cliente Amazon

