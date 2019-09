Comienza la temporada: las mejores y más valoradas botas de fútbol de la red

Como un guante en el pie. Además tiene tallas intermedias y así no tienes que comprar una talla mayor como en otras marcas. Yo me compré una talla de 42 2/3 y me quedan perfectas, en otros lugares me tenía que comprar una 43 y ya no te quedan bien. Una muy buena compra. Luego, el cuero es suave y aguantan bien, yo las compré en junio y a día de hoy están perfectas.