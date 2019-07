Completa tu gimnasio en casa con las mejores ofertas en bicicletas estáticas

Me compré esta bici para que sustituyera mis entrenamientos en el gimnasio, ya que ahora no me es posible asistir por falta de tiempo. Vivo en un piso pequeño, así que necesitaba una bici plegable sí o sí. Leyendo las opiniones, me decanté por esta, y la verdad es que ha resultado ser mucho mejor de lo que esperaba: buenos materiales, silenciosa, el sillín comodísimo, adecuada para mi altura (170 cm) y el pedaleo no es forzado, cosa que ocurre con otras bicis de este tipo, pensadas para mujeres mucho más bajas que yo.