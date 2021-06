¿Cuántas veces has ido escuchando música o hablando por teléfono por la calle, en el metro o en el autobús, y no has podido oír con claridad lo que se reproducía a través de los auriculares? Si la respuesta a la pregunta es "demasiadas", te entendemos perfectamente.

Para solucionar este problema, los fabricantes de cascos inalámbricos crearon la cancelación de ruido activa; una característica que permite reducir el ruido del exterior para oír con mucha más nitidez y precisión lo que estamos reproduciendo en nuestros auriculares.

La mayoría de estos auriculares cuentan con diferentes niveles de ajustes, por lo que son altamente configurables. Si quieres comprar auriculares inalámbricos que te permitan escuchar mejor tu música favorita o cualquier podcast interesante, no te pierdas lo que viene a continuación.

Huawei FreeBuds 3: los auriculares más cómodos

Estos auriculares inalámbricos de la marca Huawei ofrecen un sonido espectacular gracias a la cancelación de ruido activa y a otras características únicas. Su gran procesador Kirin A1 garantiza una conexión Bluetooth muy rápida y estable; y su latencia es ultrabaja gracias a su modo de transmisión de síncrona de doble canal.

Sin duda, estaríamos ante unos auriculares con un sonido con calidad de estudio a un precio mucho más reducido. Además, su carga inteligente te permite cargarlos muy rápido con tan solo colocar la funda en carga inalámbrica o utilizando un smartphone de la misma marca con carga inversa.

Por otro lado, sus 4 horas de reproducción y su estuche de carga, que le proporciona hasta 20 horas de batería, serán más que suficientes para que no te quedes sin escuchar todo lo que te apetezca.

Por si esto fuera poco, si a esto le añadimos que cuenta con capacidades antiinterferencias para escuchar aún mejor, podemos decir que son unos de los mejores auriculares con cancelación de ruido. Con estos cascos inalámbricos, escucharás tus llamadas como si la otra persona estuviera junto enfrente de ti.

Si además de escuchar bien, también quieres unos auriculares cómodos, su diseño Dolphin biónico se adapta perfectamente a cualquier tipo de oído. Son muy fáciles de manejar, ya que, con tan solo tocar dos veces el lado derecho, se reproducirá o cambiará la música; mientras que pulsando en el lado izquierdo se desactivará la función de cancelación de ruido.

Huawei Freebuds 4i: los auriculares con la mejor relación calidad-precio

Estos auriculares del gigante chino Huawei son otros de los auriculares con cancelación de ruido activa más vendidos del mercado. Sus eficientes sensores detectan y reducen cualquier ruido a tu alrededor. Además, incorpora un sistema de micrófonos doble, lo que permite captar mejor tu voz en cualquier ambiente. Sus 10 horas de duración y su carga rápida te permitirán poder usarlos en cualquier circunstancia.

Su pequeño tamaño y su comodidad son otros de sus puntos fuertes. Como ocurre con otros auriculares de este tipo, no será necesario quitarte los auriculares para escuchar el sonido ambiente que te rodea. Tan solo tendrás que pulsar el botón izquierdo del auricular para desactivar el modo de cancelación de ruido. Sin duda, estamos ante uno de los mejores auriculares de Huawei y del mercado actual teniendo en cuenta lo que ofrecen a un precio increíble.

SoundPEATS T2: los auriculares con el mejor diseño

Estos auriculares de SoundPEATS, una marca aún desconocida para muchos, pero que está dando mucho de qué hablar por su calidad y diseño, es otro de los mejores cascos inalámbricos con cancelación de ruido del momento.

Sus 10 horas de reproducción, su estuche de carga que proporciona hasta 30 horas de batería y su carga rápida USB-C, es el sueño de cualquier persona que quiere ir acompañada en todo momento de su música.

Al igual que ocurre con los auriculares de Huawei, tampoco será necesario quitarse los auriculares para escuchar lo que ocurre alrededor, y lo que más valorado de estos auriculares es, sin duda alguna, su bonito y moderno diseño.

Su tecnología Bluetooth 5.1 permite una conexión ultrarrápida y estable a una distancia de hasta 10 metros entre el dispositivo elegido y los auriculares. Además, la batería es de bajo consumo para asegurar un tiempo de uso más largo.

Estos auriculares también cuentan con control táctil; una función de lo más útil para controlar el volumen, reproducir o pausar lo que estemos escuchando en ese momento. También es posible desactivar la función de cancelación de ruido tan solo presionando el botón izquierdo durante dos segundos.

Y si necesitas conocer el estado de la conexión, tan solo tendrás que echar un vistazo al indicador de led que se encuentra en el estuche de carga de los auriculares. De esta manera, podrás saber en todo momento si se están cargando, además de mostrar el estado de carga del estuche.

¿Has probado ya estos novedosos cascos inalámbricos? ¿A qué esperas para conseguir los tuyos? Si quieres escuchar música y vídeos en tu teléfono móvil como nunca, ahora es posible con los mejores auriculares inalámbricos con cancelación de ruido.