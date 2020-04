Los auriculares gaming que te faltan para sumergirte en tu experiencia gamer

Quedar inmersos en nuestro videojuego favorito gracias a los auriculares gaming es uno de esos pequeños placeres de los que cualquier gamer quiere disfrutar al menos en algún momento del día.

Los auriculares con micrófono para gaming no solamente están de moda, sino que son un accesorio fundamental a la hora de desarrollarnos y crecer como jugador de videojuegos, facilitándonos una mejor comunicación con nuestros compañeros de equipo o ayudándonos a obtener cada minucioso detalle de todo lo que ocurre in game (disparos, efectos especiales, voces de los personajes, etc.).

En este sentido, la marca Corsair está considerada como uno de los fabricantes de accesorios con mejores auriculares, desarrollando desde 1994 un hardware y unos periféricos para PC de altísima calidad.

Si estás peinando el mercado de auriculares de Amazon, a continuación, te hablamos sobre uno de los mejores modelos de auriculares gaming con micrófono a un precio muy competente:

Corsair HS50 Pro Stereo - Auriculares para gaming

Los Corsair HS50 Pro Stereo son un modelo de auriculares que la firma estadounidense ha creado pensando en los jugadores más exigentes que buscan eficiencia y comodidad a un precio muy razonable, por tan solo 75,99 euros.

Su diseño y estructura se aleja de las líneas futuristas para ofrecer un estilo mucho más tradicional y elegante. Este tipo de auriculares gaming son tremendamente ligeros y resistentes gracias a la inclusión del material de aluminio en su diadema. Además de su aguante, los HS50 Pro Stereo no solamente son cómodos debido a sus excelentes almohadillas ajustables con espuma viscoelástica, sino que también presentan una calidad de sonido extraordinaria debido a sus transductores de neodimio de 50 mm, con un alcance más que suficiente para que nuestro oído pueda apreciar todo lo que ocurre en el terreno de juego estando solos o acompañados de nuestros amigos.

Son perfectos, súper cómodos y el diseño es uno de los mejores que he visto, muy minimalista y simple como a mí me gusta. El sonido es muy bueno tanto de los altavoces como del micrófono. El micrófono se puede quitar o mutear si se desea, a parte tiene una ruedecilla para subir o bajar el volumen. Cliente Amazon

Micrófono unidireccional y compatibilidad multiplataforma

Los Corsair HS50 Pro Stereo vienen equipados con un micrófono unidireccional con sistema de cancelación de ruido, el cual, además de ser extraíble, consigue reducir al mínimo el nivel de ruido ambiental para mejorar considerablemente la calidad de nuestra voz en todo tipo de videollamadas o chats de equipo (Discord certifica una comunicación excelente y óptima). El auricular también incluye un control de volumen y silencio o “mute” desde el que poder hacer todo tipo de ajustes sin necesidad de acceder al juego o de distraernos durante la partida.

La compatibilidad con la mayoría de las plataformas está muy presente en estos auriculares gaming: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch y smartphones y tablets a través del conector de 3,5 mm que incluye.

En definitiva, nos encontramos ante unos auriculares para gamers excelentes en cuanto a la relación calidad-precio, cómodos y de sonido impecable. Los Corsair HS50 Pro Stereo reúnen todo lo que necesitas para seguir creciendo como jugador, con un peso apenas superior a los 300 gramos y una longitud de cable de 1,8 m. Comodidad, elegancia, sonido excelente y cancelación de ruido para uno de los mejores modelos de auriculares gaming.

