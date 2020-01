Los auriculares con cancelación de ruido que merecen la pena

En cuanto al diseño son bastante elegantes y muy cómodos, teniendo el auricular tamaño suficiente para cubrir la oreja completa si no eres pariente de Dumbo. Los materiales dan aspecto de buena calidad siendo principalmente una combinación de plástico y metal. Las almohadillas, como decía, son cómodas tanto las de las orejas como las de la diadema superior, y tras varias horas haciendo uso de ellos no molestan en absoluto. Permiten adaptar facilmente la longitud de la diadema logrando un ajuste adecuado. La parte interior de la diadema también es metálica, algo que creo importante porque la experiencia me demuestra que si es de plástico a la larga terminan por partirse. En mi caso este tipo de aspectos es determinante porque los utilizo en el trabajo durante muchas horas seguidas y busco siempre un equilibrio entre confort y calidad de audio.