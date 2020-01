Amplía la cobertura Wi-Fi de tu casa

Me funciona perfectamente. Tengo una casa de 3 plantas de unos 250 m2 y en cada planta tengo un cubo y hay wifi en todos los rincones de la casa e incluso fuera de ella. Muy facil de instalar y una de las cosas que más me ha gustado es que es una sola red de wifi, es decir una vez que emparejas un dispositivo tienes wifi en toda la casa, no tienes 3 redes (una por cubo) por lo que no tienes que ir cambiando de red cada vez que subas o bajes una planta. Llevo 2 semanas y va perfecto, te despreocupas del wifi porque siempre estás conectado, no hay cortes.