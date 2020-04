Amazon Music gratis 3 meses: oferta por tiempo limitado

Aunque para muchos pueda ser una gran desconocida, la plataforma de reproducción de música en streamingAmazon Music lleva desde 2011 dando guerra en el mercado de las apps de música en EE. UU., y es que, en un terreno en el que Spotify se desmarca como claro favorito, Amazon poco a poco consigue comerle terreno y robarle algún que otro par de miles de seguidores.

Fue en el año 2012 cuando la plataforma de música de Jeff Bezos desembarcó en España para luchar por un público que hasta ahora solo había conocido la existencia de Apple Music y de Spotify. Desde entonces, y debido a sus innumerables ventajas como un extenso catálogo con multitud de temas, playlists y artistas.

Ahora, el gigante estadounidense vuelve a sorprendernos con una oferta de Amazon Music gratis durante 3 meses. Si eres de los que aún no la han probado y quieres saber más sobre ella, sigue leyendo nuestro artículo acerca de la oferta de Amazon Music y ponte al tanto con todo lo que necesitas saber sobre esta plataforma de reproducción de música.

Probar

3 meses gratis de música por tiempo limitado

Amazon nos ofrece ahora la posibilidad de disfrutar de la plataforma de música en streaming Amazon Music durante 3 meses de forma gratuita. Durante ese tiempo cualquier usuario podrá disfrutar de más de 50 millones de canciones y aprovecharse de las siguientes ventajas:

Reproducción sin límites de todos tus temas favoritos.

de todos tus temas favoritos. Música a cualquier hora y libre de anuncios.

Escucha sin conexión y muévete como quieras por la canción.

y muévete como quieras por la canción. Sigue disfrutando de la música en todos los dispositivos compatibles con Alexa.

Probar

Has leído bien. Gracias a Amazon Music no tendrás que volver a preocuparte porque un anuncio salte en el momento más inesperado estropeando tu momento de relax, o porque te hayas quedado sin datos y no puedas reproducir ese tema que tanto te gusta escuchar en tus viajes.

Hasta el 30 de abril de 2020, podemos disfrutar del periodo de prueba gratuito y de todas las ventajas que trae consigo una de las plataformas de reproducción de música más utilizadas por millones de usuarios. Pasado este periodo, Amazon Music Unlimited tendrá un precio de 9,99 euros/mes.

Descarga todas tus listas de canciones para ponerlas a todo volumen donde y cuando quieras, diviértete navegando por su intuitiva y cómoda interfaz y di adiós de una vez por todas a los engorrosos anuncios.

Compatible con multitud de dispositivos

Como hemos señalado, Amazon Music es compatible con múltiples dispositivos. Así, el usuario consigue aprovecharse de todas sus ventajas no solo desde su smartphone o tablet, sino también desde todos los dispositivos inteligentes Echo y aquellos que funcionen con el asistente por voz Alexa.

Pon el modo manos libres y pasa cómodamente a la siguiente canción usando solo tu voz: “Alexa, pasa de canción”, “Alexa, reproduce el último tema de Rosalía”, “Alexa, sube el volumen”. ¡Las opciones son infinitas!

Pásate a Amazon Music y pruébalo hasta el 30 de abril durante 3 meses de forma totalmente gratuita.

Probar