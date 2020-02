Zerozerozero, la nueva serie de Gabriel Byrne y otras novedades en Amazon Prime Video

El próximo 6 de marzo Amazon Prime Video estrena ZeroZeroZero en España, Latinoamérica, Canadá y EE. UU., una serie de Amazon Original que contará con 8 episodios de una duración aproximada de una hora cada uno. Se trata de un drama criminal lleno de acción que se inspira en el libro homónimo de Roberto Saviano, autor del exitoso libro Gomorra. El protagonista será el actor irlandés Gabriel Byrne.

ZeroZeroZero, crimen y acción en toda su intensidad

La nueva serie de Amazon ha sido grabada en México, EE. UU., Marruecos, Italia y Senegal. La trama gira en torno al viaje que realiza una embarcación que transporta cocaína, desde su origen en los poderosos carteles mexicanos que producen la droga hasta la organización italiana que se encarga de su distribución. ZeroZeroZero muestra las ingentes cantidades de dinero que mueve el tráfico mundial de drogas.

La serie permite ver la infinidad de conflictos que surgen en toda la jerarquía del mundo de la droga, desde los poderosos jefes de las organizaciones criminales hasta los insignificantes camellos de los barrios en los que se distribuye.

Un reparto estelar para una serie espectacular

Protagonista de numerosos programas de televisión y películas, Gabriel Byrne, encabeza el reparto de la serie. Con trabajos tan inolvidables como Sospechosos habituales,Stigmata yEl hombre de la máscara de hierro, Byrne da vida a Edward Lynwood, patriarca sin escrúpulos que dirige junto a su hija Emma (Andrea Riseborough, conocida por La batalla de los sexos y La muerte de Stalin) una empresa naviera, y para quien sus turbios negocios están por encima de cualquier cosa.

Con un reparto internacional europeo y mexicano, ZeroZeroZero cuenta con conocidas caras de la gran y de la pequeña pantalla, entre los que destacan Harold Torres, conocido por sus papeles en Sin Nombre y González: falsos profetas, dando vida a Manuel Contreras, Giuseppe de Domenico, al que has podido ver en Euforia y Adesso tocca a me, interpretando a Stefano La Piana; el veterano Adriano Chiaramida en el papel de Don Minu y al varias veces ganador del Premio Ariel, Noé Hernández, en la piel de Varas.

La producción de Amazon cuenta también con la presencia de la estrella francesa Tchéky Karyo, quien ha participado con anterioridad en diversas superproducciones como El patriota y Goldeneye. En ZeroZeroZero interpreta el personaje de François Salvage.

Dónde pueden ver ZeroZeroZero los miembros de Amazon Prime

Los miembros de Amazon Prime tendrán la oportunidad de ver la que promete ser serie revelación de la temporada con la aplicación Amazon Prime Vídeo, en streaming o descargando los episodios en sus tablets y dispositivos móviles, sin necesidad de conexión y sin ningún tipo de coste adicional, formando parte de los beneficios Prime, que únicamente cuesta 36 euros al año.

ZeroZeroZero se incorpora a las gran cantidad de películas y series de televisión que tienes disponibles en el catálogo Amazon Prime Video.

Entre las series españolas destacan los próximos estrenos de Un asunto privado, La Templanza y El Cid, que están generando gran expectación.

También tienes disponibles series aclamadas por el público y la crítica como The Marvelous Mrs. Maisel, Homecoming, Modern Love, Good Omens, The Boys y Fleabag, entre muchas otras. ¿Vas a perderte todo esto por no pagar 3 euros al mes?

