The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, una nueva aventura en tu Nintendo Switch

Lanzado el 3 de marzo de 2017, The Legend of Zelda Breath of the Wild para Switch ha marcado un antes y un después en la historia de Nintendo. Considerado como uno de los mejores juegos de los últimos años por su enorme salto de calidad gráfico y por su excelente mejora en lo que respecto a los juegos de mundo abierto, esta nueva aventura del clásico Zelda nos ha traído a la mente a muchos de sus seguidores al mítico juego que la compañía nipona lanzó para la consola Nintendo 64.

Los más veteranos y los nuevos jugadores encontrarán en este juego de Zelda para Nintendo Switch un impresionante título lleno de acción, aventura, puzles, un profundo y divertidísimo sistema de combate y una mejora técnica y visual nunca vista hasta ahora por los fans de Zelda.

Sinopsis de The Legend of Zelda Breath of the Wild

Como viene siendo habitual, en The Legend of Zelda Breath of the Wild nos volveremos a poner en la piel de Link, el joven y apacible héroe de Hyrule que, tras sufrir una derrota a manos de Ganon, conocido como el Rey del Mal, ha caído en un profundo y largo sueño con el objetivo de reponer fuerzas y prepararse para derrotar al malo en el momento adecuado. Link volverá a tener que embarcarse en una nueva aventura que le lleve a mejorar su equipo de combate, domar bestias salvajes, resolver puzles o preparar pociones, entre otras tareas, mientras recorre el reino de Hyrule a fin de asestar el golpe definitivo a Ganon y salvar de una vez por todas a la princesa Zelda.

Es el mejor juego al que he jugado, y llevo en los video juegos desde la Atari 2600. Es realmente un open world, tienes interacciones con absolutamente TODO. Te pasas en tiempo escalando montes, peleando en la nieve la selva el desierto Cliente Amazon

Apartado técnico y jugabilidad mejorada

Nos encontramos ante el título más grande jamás diseñado de la saga Zelda, con un nivel de caracterización y detalle excelentes para disfrutar y apreciar mientras recorremos el extenso mapa de la región de Hyrule, el reino ficticio de The Legend of Zelda. Monolith Soft y Nintendo han procurado que, a pesar de jugar sobre un vasto mapa, este se encuentre lleno de vida y activo para el jugador, pudiendo recolectar objetos, hablar con comerciantes, luchar contra bestias salvajes, usar el parapente, montar a caballo o simplemente, escalar hasta la cima de una montaña.

El juego se compone por misiones principales, secundarias, coleccionables y la importantísima recolección de materiales, una pieza clave que nos ayudará a crecer y mejorar en el desarrollo del juego (venta, mejora de equipamiento, etc.)

A pesar de que sus gráficos no son un referente en esta generación, para Nintendo Switch supone un gran salto de calidad. Por ello, otro de sus puntos clave es el apartado artístico y visual, que es una delicia para el jugador. La paleta de colores que Nintendo ha usado en el desarrollo del juego ha convertido a Zelda Breath of the Wild en un título atractivo y que consigue atraer al jugador hasta tal punto de no poder separar la vista de la pantalla. Reflejos en el agua tremendamente realistas, unas puestas de sol que enamoran y una fauna y naturaleza muy bien recreada.

Actualmente, encontramos este indispensable título de The Legend of Zelda Breath of the Wild a un precio de 53,95 euros, uno de los mejores videojuegos de la última década que no puede faltar en tu colección de Nintendo Switch.

