Zapatillas voladoras: cuáles elegir para obtener mejores marcas

Las zapatillas voladoras son, por su peso liviano, las mejores aliadas para potenciar tu velocidad. Solo necesitas calzarlas para sentir cómo su ligereza mejora tu rendimiento.

¿Sabes qué puedes llegar 1 segundo más rápido por cada 28 gramos menos que pese tu calzado? Lleva tus resultados al siguiente nivel con los modelos de zapatillas que analizamos a continuación.

New Balance 1500V6: las zapatillas voladoras mejor valoradas

Pocos modelos de zapatillas voladoras son tan icónicos como las New Balance 1500V6. Buena parte de su fama se debe a la incomparable sensación de velocidad que brindan sus 225 gr y sus perfiles bajos. El elemento distintivo es el soporte de doble densidad en la cara interna (gracias a él podrás corregir la pisada en esos momentos que te encuentras al límite de tus fuerzas).

Estas zapatillas voladoras de tipo mixto resultan idóneas para los runners de hasta 80 kg de peso que quieran correr medias y largas distancias. Su gran estabilidad las hace perfectas para correr maratones de menos de 3 horas (de hecho, ofrecen una excelente tracción en asfalto y bastante buena en terrenos irregulares). Por si fuera poco, también llaman la atención por su precio asequible.

Zapatillas voladoras NIKE Zoomx Vaporfly Next%: última tecnología para potenciar tu velocidad

Las nuevas zapatillas voladoras Nike Vaporfly han logrado mejorar a sus predecesoras en lo que a ligereza y comodidad se refiere. No en vano, su diseño refuerza la amortiguación en la planta y reduce el peso de la parte superior para proporcionar un considerable aumento de la velocidad.

La parte superior de estas zapatillas voladoras Nike utiliza las últimas tecnologías (VaporWeave, maya Engineered, tejido Wonen). El resultado es un ajuste tan confortable como seguro, que destaca por su ligereza y transpirabilidad.

Buena muestra de hasta qué punto protegen estas zapatillas voladoras la musculatura de tus pies son sus cordones laterales y sus anchas punteras. Otro aspecto que determina su carácter premium es la tracción multisuperficie, capaz de adaptarse a todo tipo de condiciones meteorológicas.

Si por algo destacan las zapatillas Nike Vaporfly Zoomx es por su forma de exprimir los últimos avances técnicos para optimizar tu rendimiento. De hecho, se trata de un modelo capaz de satisfacer a los usuarios más exigentes debido a la gran excelencia de su amortiguación, reactividad, ajuste y peso.

Adidas Adizero Pro M: unas zapatillas perfectas para correr en asfalto

Si estás buscando unas zapatillas de competición de perfil tradicional, este modelo de Adidas puede dar gratas sorpresas. Las Adidas Adizero Pro destacan por incorporar una placa de fibra de carbono que cubre gran parte de la planta del pie. La gran resistencia que ello le confiere le ofrece un buen rendimiento en distancias de hasta 20 km.

Desde luego, no son las zapatillas voladoras más versátiles de las que venimos analizando. Su amortiguación en asfalto y terrenos compactos es excelente, pero no podemos decir lo mismo de los terrenos irregulares. No obstante, son una buena opción a la vista de su relación calidad-precio.

