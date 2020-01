Zapatillas New Balance: el clásico que no pasa de moda

A pesar de que en sus inicios en 1906 la firma estadounidense New Balance estaba destinada a usar sus productos para aliviar los dolores de pies de los obreros americanos, fue a partir de los 60 cuando la compañía comenzó a centrarse en la fabricación de zapatillas lanzando al mercado su modelo Trackster.

El paso de los años y la época del basket de los 80 hicieron crecer como la espuma su éxito y cambiaron el devenir de New Balance, convirtiendo la marca en lo que hoy conocemos, una de las más exitosas de todos los tiempos.

Zapatillas New Balance para hombre

Las zapatillas New Balance para hombre, disponibles en una amplia variedad de modelos, destacan por encima del resto de zapatillas del mercado por su comodidad, estilo y diseño. Aptas para combinar con todo tipo de outfit, encontramos las New Balance 373 Core', un modelo clásico de bambas fabricado en cuero y tela y que encontramos disponible en una amplia gama de 10 colores.

Comprar

Si por el contrario eres de los que buscan algo más novedoso y que se aleje del estilo classic o vintage, estas New Balance 997H, con un suela de 3,5 cm, se acercan al estándar de zapatilla deportiva, pero mantiene las características de una zapatilla de corte casual perfecta para el día a día.

Comprar

Combínalas con la chaqueta New Balance Warm Up Full Zip o con la sudadera con capucha New Balance Corefleece y siéntete cómodo y ligero allá donde vayas.

Comprar

Para finalizar, no puedes pasar por alto las New Balance 247v1, un modelo mucho más novedoso y moderno capaz de adaptarse a nuestro pie con mayor eficacia y sujeción. Elige el color que mejor vaya contigo y disfruta de ellas allá donde vayas.

Comprar

Zapatillas New Balance para mujer

Pensada para las chicas más puristas y nostálgicas, la marca New Balance dispone de un tipo de zapatilla inspirado en los primeros modelos lanzados al mercado por la marca estadounidense. La New Balance 574v2 para mujer es uno de esos modelos vintage que no puede faltar en tu fondo de armario.

Comprar

Además, si estás buscando alguna prenda para combinar con esta zapatilla, la sudadera New Balance, con capucha y bolsillos canguro, es otro de esos clásicos que nunca pasan de moda.

Comprar

Las New Balance 410, inspiradas en las zapatillas de deporte de 1970, a pesar de mantener su conexión con la historia, son un modelo preparado para el siglo XXI. Además, disponen de una buena amortiguación para tu día a día.

Comprar

Otra de las zapatillas New Balance más características, son las New Balance 500, ideadas tanto para practicar deporte como para un outfit más actual, combinables tanto con un pantalón jogger como con una camiseta de tirantes Printed disponible en dos modelos diferentes.

Comprar

Como última recomendación, la firma estadounidense, al ser también una de las marcas más conocidas a nivel mundial en el mundo del porte, dispone de algunos modelos más interesantes de zapatillas New Balance mujer. Como referencia, la New Balance 480v6 para running nos permitirán correr cómodamente y disfrutar de una pisada estable y confortable.

Si por el contrario eres de las que busca mantener contacto directo con el asfalto a la hora de practicar running, las New Balance Summit Unknown para mujer son ese tipo de zapatillas que estabas buscando. Úsalas con la sudadera blanca New Balance y lánzate a la aventura.

Comprar