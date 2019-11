Xiaomi MI 9: el smartphone de 6 pulgadas con un precio que te sorprenderá

Me ha sorprendido muchísimo como han evolucionado la cámara así como la amplitud de pantalla. He tenido un Mi 8 y vengo de pasar otra vez por un iPhone X. Estaba bastante hecho al sistema iOS y por eso volví después del Mi 8, que era un muy buen terminal. La verdad es que al final, uno se plantea muy en serio si, para estar a la última, merece la pena (y es sostenible) desembolsar cada año 1.000 y pico euros, cuando hay empresas como Xiaomi que mantienen un precio muy ajustado. Lo que me hizo apostar de nuevo por un Xiaomi, y concretamente por este Mis 9, fue que mientras otras marcas suben el precio de sus terminales insignia año tras año, Xiaomi ha lanzado este nuevo terminal bajando el precio 50€ al anterior Mi 8 en su salida al mercado. Además de haberme quedado un buen sabor de boca el sistema Android / MIUI (que me ha hecho volver a darle otra oportunidad), ha tenido mucho peso en mi decisión la estrategia de baja de precio, sólo por eso (añadido a las características del terminal) considero que se debe apoyar a marcas como Xiaomi, y por ello he adquirido este Mi 9.