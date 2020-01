Xiaomi Redmi Note 8 vs 8T y Note 8 Pro: cuál escoger

Me ha sorprendido gratamente, lo compre para mí mujer y está muy contenta con él. Lo que más me ha sorprendido ha sido la cámara, que no me esperaba mucho de ella, pero se defiende bastante bien. Tema de batería, va sobrado, unas 8/9 horas de pantalla. La pantalla, más de lo mismo, a mí gustan más las Amoled, pero está IPS se ve genial. Calidad/Precio me parece un terminal redondo.