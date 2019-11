Xiaomi Amazfit: un gran smartwatch a un precio increíble

El reloj cumple al 100% mis expectativas, lo uso como reloj (obviamente) y para medición de los pasos y para entrenar en el gym. No resulta pesado en la muñeca y en exteriores se ve con mucha claridad, me he bañado con él, por lo que cumple con las especificaciones. Los mensajes se ven bastante bien y llevo 7 días con él, con todas las opciones activadas, y ha consumido un 12% de la batería.