Termostatos inteligentes Honeywell: la mejor inversión para ahorrar en calefacción

He usado durante meses este Termostato y he de decir, que es muy completo y no tiene nada que envidiar al termostato de Nest, el cual es mucho más caro y famoso. Tiene opciones de encender la calefacción de tu casa por geofencing, cosa que el de Google no tiene, es decir, cuando estas a menos de X km de tu casa, el termostato lo detecta (con tu movil) y enciende la calefacción para que cuando llegues a casa ya lo notes. Tienes opción de hacer programaciones, y puedes manejar sus valores desde su aplicación movil desde cualquier parte del mundo. Es realmente fácil de instalar si ya tenias otro termostato no inteligente, y las instrucciones detallan como es todo el proceso.