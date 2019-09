Tabletas gráficas: guía de compra y opiniones para encontrar el mejor modelo

Buenas, no suelo escribir valoraciones pero despues de estar un tiempo usando mi nueva Huion creo que se lo merece. Estoy muy contenta con la compra. Es un producto de gran calidad con un tamaño incleible y con unos niveles de presion insuperables. Si has usado como yo una wacon Intous Pro se nota al momento. Para los que dudan en si comprar una Cintiq o esta Huion que es bastante más económica decirles que yo no puedo comparar ya que no he usado nunca una Cintiq pero no creo que tenga nada que envidiarle. De hecho tiene más niveles de presión que una Cintiq y eso se nota.