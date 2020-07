Tablet Samsung Galaxy S6: lleva en ella todo lo que necesitas y conoce todas sus ventajas

Las tablets Samsung destacan por sus sofisticadas prestaciones y precios ajustados. Su tamaño ultracompacto y su elevado rendimiento las hacen ideales para incrementar tu productividad. ¿Quieres saber cuál de sus modelos está arrasando actualmente?

Si estás buscando una tablet de gama alta con lápiz óptico no te puedes perder la Samsung Galaxy Tab S6. Su relación calidad-precio se ve reforzada por la oferta de Amazon (que incluye una práctica cubierta). De hecho, el 80 % de los que la han probado la puntúan con cinco estrellas. No te pierdas nuestra review para conocerla más a fondo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + Book Cover

Un diseño ganador

Lo primero que nos llama la atención de la tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite es su estética premium. Su diseño nos deja claro que estamos ante un verdadero tope de gama de la marca coreana.

El cuerpo metálico ha sido rematado con pintura mate de color gris oscuro. El tacto que ofrece es frío y muy sólido. El hecho de estar fabricada en aluminio le aporta resistencia, ligereza y reducido grosor, lo que se nota mucho cuando la utilizamos durante horas.

En cuanto a la distribución, la Tab S6 Lite cuenta con salida de auriculares en la parte superior. Su lateral derecho contiene los botones de volumen y encendido y la bandeja para la micro SD. La zona inferior está ocupada por el puerto USB y los altavoces.

Imagen y sonido a otro nivel

La pantalla TFT de la Samsung Galaxy Tab S6 tiene un tamaño de 10.4” y una resolución de 1200 x 2000 píxeles. Es de destacar que sus reducidos marcos (9 mm) suponen una ampliación del frontal superior al 80 %. Con su ratio de 5:3 y su densidad de 224 ppp, podrás ver Netflix, retocar fotos o dibujar de forma mucho más detallada y cómoda.

Un punto que nos ha gustado especialmente es el One UI porque permite manejar la tablet de forma más fácil y cómoda (con ventanas flotantes, gestos de navegación, modo oscuro, etc.). Esta mejora consiste en simplificar al máximo la interfaz para adaptar el funcionamiento del SO y de las apps al gran tamaño de la pantalla.

La experiencia multimedia que te puede ofrecer esta tablet Samsung se ve aún más potenciada por sus altavoces AKG estéreo con Dolby Atmos, capaces de brindarte un sonido nítido y equilibrado. Podrás disfrutar del cine y la música con un nivel inmersivo insólito para un dispositivo tan compacto.

Así es el rendimiento de esta tablet Samsung

El rendimiento es todo lo potente que cabría esperar en una tablet Samsung de este tipo. Cuenta con un procesador Exynos 9611 y 4 GB de RAM. Para que te hagas una idea más concisa de cómo es la potencia de esta tablet, sus especificaciones coinciden con los smartphones Samsung Galaxy M30S y A51.

El rendimiento es uno de los recortes que ha experimentado este modelo de Samsung (no olvidemos que se trata de una versión Lite). Aun así, hemos probado a usar varias aplicaciones simultáneas y a jugar a algunos videojuegos exigentes a nivel gráfico y ha respondido con una agilidad y fluidez satisfactorias.

En cuanto al almacenamiento, ofrece 64 GB brutos (49,2 GB para el usuario) ampliables hasta 1 TB por tarjeta microSD. Creemos que es una capacidad más que suficiente para meterle material multimedia o instalarle aplicaciones como si no hubiera un mañana.

Otros detalles de la tablet Samsung Galaxy S6 Lite a considerar

Las conexiones inalámbricas de esta tablet Samsung resultan completas y eficientes. Cuenta con Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda y triple sistema de posicionamiento (GPS, GLONASS y Beidou). Asimismo, tiene desbloqueo facial con la cámara delantera.

Las conexiones inalámbricas de esta tablet Samsung resultan completas y eficientes. Cuenta con Bluetooth 5.0, Wi-Fi de doble banda y triple sistema de posicionamiento (GPS, GLONASS y Beidou). Asimismo, tiene desbloqueo facial con la cámara delantera. En cuanto al software, viene con la versión de Android 10, algunas apps de Microsoft (como Office y OneDrive) y de Samsung. Asimismo, incluye Bixby: un asistente virtual que te permitirá exprimir al máximo el reconocimiento de voz.

La autonomía de esta tablet Samsung es uno de los aspectos que más se ha cuidado. Si unimos la gran capacidad de su batería (7040 mAh) con una pantalla y un procesador bastante ahorrativos, nos da como resultado un dispositivo capaz de exprimir considerablemente cada carga. El tiempo necesario para ponerla a tope de energía es de 4 horas y 19 minutos.

Sus cámaras de 8 y 5 MP permiten captar imágenes nítidas, pero sin grandes lujos. Tengamos en cuenta que, a diferencia de lo que sucede con los smartphones, las tablets no se suelen caracterizar por la sofisticación de su hardware fotográfico.

El S-Pen: la joya de la corona

Si tuviéramos que dar una sola razón por la que está tablet Samsung nos parece un dispositivo premium sería, sin duda, el hecho de incluir el S-Pen. Imagina por un momento todas las posibilidades que te brinda un gadget así: tomar notas, dibujar, subrayar, firmar; multiplicar tu productividad nunca había sido tan fácil.

La respuesta que ofrece la pantalla es sumamente precisa: la sensibilidad a la presión es perfecta para potenciar tu creatividad. Asimismo, nos ha encantado que se pueda escribir con la pantalla apagada.

El S-Pen queda unido al lateral de la tablet mediante un sistema de anclaje magnético. Está fabricado en plástico y presenta una correcta ergonomía. Incorpora un botón con el que podrás borrar tus escritos y dibujos o desplegar comandos abreviados.

Funda Samsung EF-BP610

Esta oferta de Amazon incluye, además de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite, una funda exclusiva. Este accesorio (valorado en casi 60 €) destaca por su diseño sofisticado y extremadamente compacto.

El material robusto de esta funda te permitirán mantener tu tablet Samsung a salvo del polvo y las rayaduras. Su peso ligero es perfecto para transportarla cómodamente de un sitio a otro.

Como aspectos que más nos han gustado de esta funda tenemos su soporte para guardar el S-Pen, sus dos posiciones y su sistema de imanes, que permite colocarla rápidamente. Asimismo, es de destacar lo cómodo que resulta que la pantalla se encienda y apague automáticamente con solo abrir y cerrar la tapa.

