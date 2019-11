Sony Xperia XZ2: tu smartphone de gama alta con casi un 50% de descuento en el Black Friday

Muy satisfecha con la compra. He comprado la versión compact y no echo nada de menos el modelo más grande. Se adapta genial a la mano y cabe bien en el bolsillo, sin que me sobresalga medio móvil. La calidad de la imagen es muy buena. La batería me dura un día y medio con un uso normal del teléfono. Dos días completos si lo uso poco. Encantada con la compra.