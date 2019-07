Sillas de coche para niños, guía de compra

La calidad de la silla me ha sorprendido, he tenido otras sillas de mayor precio con una calidad inferior.Es muy ergonómica, la calidad de los materiales salta a la vista.Completamente ajustable y adaptable a medida que el niño crece. Perfectamente apta para largos viajes, la comodidad es idónea para el descanso del niño. El diseño es bonito, y los colores acertados.Viene con unos portavasos laterales. La silla es ligeramente más estrecha que otras que he tenido, algo que permite colocarla en cualquier asiento. En resumen, silla de gran calidad, bonita, cómoda y adaptable para que no tengas que comprar sillas a medida que el niño crece, a un buen precio.