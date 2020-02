Sierra de calar, atornilladores, lijadoras: los utensilios que no pueden faltar en tu armario de bricolaje casero

Es una sierra robusta y pesa bastante, lo que me ayuda a controlarla mejor. Sobre el tema de la velocidad y del orbital, tuve que mirar la tabla que sale en la descripción del anuncio porque en el manual no lo encontraba, (me refiero a la tabla donde se explica qué orbital y qué rango de velocidades se usa para según qué material). La instalación de la sierra sin herramientas es muy rápida y fácil, y queda muy fija. La guía para cortar en paralelo va perfecta y me ahorra tener que sujetar un listón con mordazas para usarlo de referencia. Otra cosa que agradezco mucho es el acople para la aspiradora. Parece que no, pero la aspiradora me recoge el 95% del serrín producido y no acabo con la ropa llena de polvo.