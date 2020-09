Savage X Fenty Show Vol. 2, el show de Rihanna, se estrena en exclusiva en Amazon Prime Video

El próximo viernes 2 de octubre, Amazon Prime Video estrena el más que esperado Savage X Fenty Show Vol.2, un particular desfile de moda que representa una innovadora colección de otoño 2020 protagonizada por una referencia de la música urbana y moda como Rihanna.

En él, podremos encontrar una amplia variación de modelos, artistas, actores y bailarines que se conjuntarán con los modelos más populares de la nueva colección, y además, algunos artistas musicales reconocidos mundialmente darán shows para que podáis disfrutarlos desde casa.

Savage X Fenty Show Vol.2 se emitirá de forma exclusiva en Amazon Prime Video hasta en 240 países y demás partes de todo el planeta, y podremos disfrutar de él a partir del próximo viernes.

Si tienes curiosidad sobre los artistas que participarán en Savage X Fenty Show Vol.2, estamos seguros de que con los nombres que daremos, no te arrepentirás.

Haciendo hincapié en el buen trabajo realizado en la edición anterior, este año han subido el listón y el festival contará con artistas reconocidos a nivel mundial. Entre ellos, se encuentran figuras como Bad Bunny, Travis Scott (uno de los mayores exponentes del hip-hop), la emergente Rosalía, Laura Harrier, Big Sean o Christian Combs entre otros artistas que también repetirán edición. A todos ellos, se suman grandes celebrities como Paris Hilton, Cara Delevingne, Rico Nasty, Erika Jayne, Laura Harrier o Irina Shayk, que se perfilan como grandes nombres de la gala.

¿Quiénes están detrás de Savage X Fenty Vol.2?

En este proyecto, Rihanna se mete de lleno en su negocio más importante como diseñadora de moda. Savage X Fenty defiende y manifiesta la actitud intrépida, así como la importancia de tener seguridad en uno mismo y no achicarse por una prenda más atrevida que otra.

Para ello, la artista nacida en Saint Michael cuenta con un gran equipo de trabajo detrás formado por los mayores referentes de la industria. Savage X Fenty ha roto todos los pronósticos y esquemas con sus precios económicos y alta variedad de productos y prendas. En una reciente entrevista, Rihanna comentaba que "nuestro objetivo es que la sociedad se sienta bien y sin complejos"

Una de las cosas más importantes es que Rihanna ha puesto el mismo empeño y profesionalidad en esto que en sus demás proyectos profesionales, en los que no le ha ido nada mal. Como ya ha comentado, una de sus metas es que la gente llegue a sentirse cómoda e identificada con la filosofía que la artista reparte desde hace muchos años. Y es por eso que Savage X Fenty cuenta con tallas desde la 32A hasta la 42H en sujetadores, y XS a 3XL en ropa de dormir y lencería.

Ropa, que por supuesto puedes comprar en el espacio exclusivo que Amazon ha creado para Savave Fenty.

