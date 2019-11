Samsung Gear Sport, tu smartwatch por menos de 150€

Tenía dudas por la batería pues buscaba uno que durase más de 3 días y sabía por los comentarios que este no era uno de ellos, y así ha sido, 2 y medio es lo máximo sin hacer ejercicio con GPS ni escuchar música, pero a su favor ha sido la sorpresa de lo rápido que carga, de hecho ya no me espero a que se descargue, lo dejo en la base por la mañana mientras me ducho y desayuno y ya está a tope. La calidad y nitidez de la pantalla es una locura y eso que tuve el Apple Watch de primera generación. Pues este le da unas buenas patadas. La rueda para moverte por las pantallas y menús es lo mejor, solo por eso no lo cambiaba.