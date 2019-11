Samsung Galaxy S8, calidad precio a tu alcance (por tiempo limitado)

La experiencia de compra de este móvil ha sido muy buena. Había leído por ahí comentarios negativos sobre la batería o su fragilidad pero no son ciertos. La batería me dura como el s5 (que es el que tenía antes) o más y ya se me ha caído un par de veces sin daños (desde una altura razonable, claro) Incorpora cucadas como el reconocimiento por iris y huella dactilar. Tiene la posibilidad de ofrecer la fecha y hora siempre en pantalla pero a mí no me gusta mucho porque afecta al final a la duración de la batería. Total, con darle al botón lateral ya te aparece.