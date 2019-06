Relojes Casio: vuelven la moda de los relojes digitales más ochenteros

No indica la presión atmosférica, no tiene Internet, no nos dice los pasos diarios, no tiene brújula, no tiene cuenta atrás... ¿entonces, para qué sirve? Pues para eso: nos dice la hora y la fecha, tiene luz, cuesta nada y menos y vale mucho, porque, amigos, el Casio F-91W ¡es un reloj! No hay que estar pendiente de que se cargue, de reemplazar las pilas ni de que le entren virus. Es un reloj. Punto. El mejor en relación calidad/precio, todo un clásico que nunca pasará de moda.