Regalos originales para Navidad: los mejores juegos de mesa

Aunque el juguete en sí es de plástico de no muy buena calidad, he de decir que durante el día de Reyes estuvo toda la familia jugando con él. ¡Es un juego muy divertido con infinidad de preguntas y algo innovador: no hay que leerse las instrucciones!! sino que el mismo juguete te va indicando cómo jugar, por lo que una vez desenvuelto se puede comenzar a jugar! Veo tardes muy divertidas con él... Tanto para adultos como para niños (tiene 2 modos de juego: adultos y familiar)