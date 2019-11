Realme aterriza en España para revolucionar el segmento de los móviles baratos

Este terminal es, a mi modo de ver, sencillamente genial y que soporta sin problemas y con futuro razonable, los requerimientos más exigentes. Como en mi caso no soy víctima del "postureo" de móvil, me decanto por decir que no hay en el mercado un dispositivo mejor (en general) por lo que cuesta e incluso muchos de la competencia que le doblan en precio. La compañía BBK Electrónics (OPPO) ha demostrado sobradamente su capacidad industrial. Es la matriz de Realme.